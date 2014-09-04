В Приморье штурмовик Су-25 приземлился на федеральную трассу М-60 "Уссури"

Cамолет совершил посадку с боевым комплектом для авиационной пушки и двумя блоками неуправляемых ракет
Штурмовик Су-25 "Грач" впервые в истории российской армии на учениях по материально-техническому обеспечению войск Восточного военного округа совершил посадку на федеральную трассу.
Пилотировал самолет командир 18-го штурмового авиационного полка полковник Александр ЗАРИПОВ.
На учениях также был осуществлен розыгрыш эпизода с принуждением к посадке на аэродром под Владивостоком воздушного судна-нарушителя государственной границы России. Перехват и принуждение к посадке выполнил истребитель Су-27СМ, в роли воздушного нарушителя действовал вертолет Ми-8.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток