В Приморье штурмовик Су-25 приземлился на федеральную трассу М-60 "Уссури"

На учениях также был осуществлен розыгрыш эпизода с принуждением к посадке на аэродром под Владивостоком воздушного судна-нарушителя государственной границы России. Перехват и принуждение к посадке выполнил истребитель Су-27СМ, в роли воздушного нарушителя действовал вертолет Ми-8.