zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье штурмовик Су-25 приземлился на федеральную трассу М-60 "Уссури"

4 сентября 2014, 16:52
Cамолет совершил посадку с боевым комплектом для авиационной пушки и двумя блоками неуправляемых ракет

Cамолет совершил посадку с боевым комплектом для авиационной пушки и двумя блоками неуправляемых ракет

Штурмовик Су-25 "Грач" впервые в истории российской армии на учениях по материально-техническому обеспечению войск Восточного военного округа совершил посадку на федеральную трассу.

Пилотировал самолет командир 18-го штурмового авиационного полка полковник Александр ЗАРИПОВ.

На учениях также был осуществлен розыгрыш эпизода с принуждением к посадке на аэродром под Владивостоком воздушного судна-нарушителя государственной границы России. Перехват и принуждение к посадке выполнил истребитель Су-27СМ, в роли воздушного нарушителя действовал вертолет Ми-8.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

#Новости#Российские ученые#Ученые#Учения#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56