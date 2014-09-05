90% платежей за услуги ЖКХ в Дальневосточном Сбербанке принимаются дистанционно

Сегодня доля Дальневосточного Сбербанка на рынке оплаты услуг ЖКХ составляет 30,2%. За семь месяцев 2014 года дальневосточники уже совершили через дистанционные каналы обслуживания 9,1 млн. транзакций, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8,2 млн. Напоминаем, что заплатить за квартиру можно и в устройствах самообслуживания: в настоящее время на территории Дальневосточного Сбербанка функционирует 4062 устройства самообслуживания, причем 25% из них работают круглосуточно.