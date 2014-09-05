90% платежей за услуги ЖКХ в Дальневосточном Сбербанке принимаются дистанционно

90,1% платежей за услуги ЖКХ в Дальневосточном Сбербанке принимаются дистанционно – с помощью сервисов «Автоплатеж ЖКХ» и «Мобильный банк», через интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» и в устройствах самообслуживания. При этом каждый пятый дистанционный платеж совершается посредством интернет-банкинга, что позволяет оплачивать коммунальные услуги в любое время и с любого устройства, подключенного к Интернету. Офис банка для этого посещать не нужно.
«Сегодня все больше наших услуг, включая совершение коммунальных платежей, доступны дистанционно, – отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Это экономит время и деньги, ведь комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг в таком случае либо отсутствует, либо ниже, чем при оплате в отделениях банка».
Сегодня доля Дальневосточного Сбербанка на рынке оплаты услуг ЖКХ составляет 30,2%. За семь месяцев 2014 года дальневосточники уже совершили через дистанционные каналы обслуживания 9,1 млн. транзакций, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8,2 млн. Напоминаем, что заплатить за квартиру можно и в устройствах самообслуживания: в настоящее время на территории Дальневосточного Сбербанка функционирует 4062 устройства самообслуживания, причем 25% из них работают круглосуточно.
ZRPRESS.RU, Владивосток.