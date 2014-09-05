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90% платежей за услуги ЖКХ в Дальневосточном Сбербанке принимаются дистанционно

5 сентября 2014, 13:16
90,1% платежей за услуги ЖКХ в Дальневосточном Сбербанке принимаются дистанционно – с помощью сервисов "Автоплатеж ЖКХ" и "Мобильный банк", через интернет-банкинг "Сбербанк Онлайн" и в устройствах самообслуживания. При этом каждый пятый дистанционный платеж совершается посредством интернет-банкинга, что позволяет оплачивать коммунальные услуги в любое время и с любого устройства, подключенного к Интернету. Офис банка для этого посещать не нужно.
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ЖКХ

90,1% платежей за услуги ЖКХ в Дальневосточном Сбербанке принимаются дистанционно – с помощью сервисов «Автоплатеж ЖКХ» и «Мобильный банк», через интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» и в устройствах самообслуживания. При этом каждый пятый дистанционный платеж совершается посредством интернет-банкинга, что позволяет оплачивать коммунальные услуги в любое время и с любого устройства, подключенного к Интернету. Офис банка для этого посещать не нужно.

«Сегодня все больше наших услуг, включая совершение коммунальных платежей, доступны дистанционно, – отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Это экономит время и деньги, ведь комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг в таком случае либо отсутствует, либо ниже, чем при оплате в отделениях банка».

Сегодня доля Дальневосточного Сбербанка на рынке оплаты услуг ЖКХ составляет 30,2%. За семь месяцев 2014 года дальневосточники уже совершили через дистанционные каналы обслуживания 9,1 млн. транзакций, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8,2 млн. Напоминаем, что заплатить за квартиру можно и в устройствах самообслуживания: в настоящее время на территории Дальневосточного Сбербанка функционирует 4062 устройства самообслуживания, причем 25% из них работают круглосуточно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#ЖКХ#Сбербанк#Департамент ЖКХ#МКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»#Сбербанк Лизинг#Тарифы ЖКХ#Банки#Дальний Восток#Общество
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