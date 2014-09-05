Организаторы частных детсадов в Приморье могут получить 10 миллионов

Индивидуальные предприниматели, открывшие частные детские сады в Приморье, могут получить финансовую поддержку до 10 миллионов рублей. Для этого им необходимо принять участие в конкурсе бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров в Приморье. Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморского края, заявки на участие в конкурсе принимаются с 18 по 29 сентября включительно. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Приморского края. Победителям конкурса будут предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием и организацией деятельности дошкольных образовательных центров. Максимальная сумма субсидии – 10 миллионов рублей. Отметим, руководитель края Владимир Миклушевский считает необходимым увеличить количество частных детских садов в регионе и дать людям возможность выбирать между государственным и частным образованием. «Таким образом, мы решим сразу несколько задач – появится больше детских садов, дополнительный толчок к развитию получит малый и средний бизнес, а молодые мамы смогут выйти на работу», - подчеркнул Владимир Миклушевский. Напомним, сейчас на территории региона работают 15 негосударственных дошкольных образовательных организаций. Их посещает более 1 500 детей. В Артеме и Арсеньеве функционируют службы сопровождения негосударственного сектора дошкольного образования. В ближайшее время аналогичные службы планируется создать в других городах Приморья. В бюджете Приморского края в 2014 году предусмотрено около 54 миллионов рублей в качестве субсидий частным детским садам на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Для участия в конкурсе необходимо направить конкурсную документацию в департамент экономики и стратегического развития Приморского края по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.