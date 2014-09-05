Приморских фермеров поддержат материально

Фермеры Приморья, развивающие агропромышленный и экологический туризм, будут обеспечены финансовой поддержкой. Соответствующие изменения внесут в государственную программу развития малого и среднего предпринимательства в Приморского крае. Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, эко- и агротуризм определят приоритетными направлениями госпрограммы, на их поддержку будут предусмотрены финансовые ресурсы. «Сейчас мы работаем над корректировкой госпрограммы - определяем виды поддержки предпринимателей, ведущих деятельность в области агротуризма, а также определяем потребности в бюджетных средствах», - отметил Александр Костенко. Отметим, необходимость поддержки фермерских хозяйств, которые развивают экотуризм, обозначил глава региона Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в Хасанский район. Здесь он посетил эко-ферму, которая сегодня выполняет несколько функций - это туристический объект и место разведения высокопородного скота. Как туристический объект ферма открылась 1 мая этого года и уже приняла больше 7 тысяч гостей. Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня необходимо сформировать и меры по поддержке подобных крестьянско-фермерских хозяйств. «Я поручу первому вице-губернатору Александру Костенко разработать программу для поддержки фермерских хозяйств, которые развивают экотуризм. У нас есть поддержка малого и среднего бизнеса. А должна быть поддержка и таких предприятий», - заявил Владимир Миклушевский. Как отметили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, сегодня среди фермеров самыми востребованными направлениями являются - грантовая поддержка на организацию бизнеса и субсидирование части затрат на оборудование и технику по договорам лизинга. «Предприятия малого и среднего бизнеса, а в частности и крестьянско-фермерские хозяйства, развивающие экологический и агропромышленный туризм, уже сейчас могут рассчитывать на поддержку. Грантовая поддержка предполагает субсидии от 300 до 600 тысяч рублей, и до 3 миллионов рублей - по лизинговым платежам», - сообщил директор департамента экономики и стратегического развития Николай Дубинин.