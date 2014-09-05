zr.media
ГлавноеВсе новости

Прожиточный минимум пенсионеров Приморья в 2015 году составит 8444 руб.

5 сентября 2014, 13:23
По сравнению с текущим годом его величина вырастет на 8 проц.

Прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае ожидает ежегодная индексация. С 2015 года его повысят на 8 проц., благодаря чему показатель вплотную приблизится к отметке в 8,5 тыс. руб.

Новая величина прожиточного минимума 4 сентября была одобрена комитетом ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан сразу в трех чтениях. Как ожидается, в конце сентября показатель утвердят на сессии краевого парламента, что позволит рассчитать бюджет на 2015 год исходя из новой величины прожиточного минимума.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла СЕРЕБРЯКОВА, в 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера в Приморье вырастет на 626 руб., или 8 проц., достигнув отметки в 8444 руб. Исходя из этого показателя, уже рассчитан и объем средств на социальную доплату к пенсии тем пожилым людям, чья пенсия ниже прожиточного минимума. На эти в 2015 году из краевой казны планируется выделить более 145 млн. руб.

Татьяна Загривенко. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Социальная пенсия#Размер пенсии#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56