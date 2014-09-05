Прожиточный минимум пенсионеров Приморья в 2015 году составит 8444 руб.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла СЕРЕБРЯКОВА, в 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера в Приморье вырастет на 626 руб., или 8 проц., достигнув отметки в 8444 руб. Исходя из этого показателя, уже рассчитан и объем средств на социальную доплату к пенсии тем пожилым людям, чья пенсия ниже прожиточного минимума. На эти в 2015 году из краевой казны планируется выделить более 145 млн. руб.