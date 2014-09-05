Учитель из Приморья получит 200 тысяч рублей

Как отмечают коллеги, Нина Павлова большое внимание профессионал уделяет работе с одарёнными детьми, она разработала курс «Юный исследователь». Под её руководством учащиеся принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе всероссийского, занимают призовые места.