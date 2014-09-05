В Приморье китайцы помогут построить новый угольный порт

В рамках освоения Огоджинского месторождения предусматривается создание добывающих и обогатительных объектов. Предполагается, что высококалорийный уголь будет экспортироваться в страны азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего, в Китай. Добываемый низкокалорийный уголь может быть использован для производства электроэнергии на угольной электростанции на месторождении.