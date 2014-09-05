В Приморье начинаются рейды по проверке цен на продукты

В новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» глава региона отметил, что в Приморье самыми разными способами будет решаться вопрос по сдерживанию цен на продукты. «Я дал поручение вице-губернатору Сергею Сидоренко вместе с представителями ФАС, Роспотребнадзора совершить рейд по магазинам – для начала Владивостока, потом и на других территориях края. Нужно посмотреть, где, какие цены, и насколько обоснованно они повысились», - заявил Владимир Миклушевский. Он подчеркнул, что предупреждать о рейдах торговцев не будут, а продавцы, которые необоснованно завышают цены, будут достаточно жестко наказаны. Также глава региона отметил, что присоединение Норвегии к санкциям против России на приморском рынке не отразится. «Мы прогнозируем, что недостатка рыбной продукции в Приморье не будет. Норвежский лосось в меньшей степени попадал на наши рынки. Я уже переговорил с заместителем Председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем, направил ему письмо с предложением рассмотреть возможность введения заградительных пошлин на красную рыбу. Для защиты нашего рынка, чтобы наша красная рыба не уходила куда-то, а осталась на приморских прилавках, я предлагаю ввести заградительные пошлины. Правительство это рассмотрит, и будет принято соответствующее решение», - резюмировал глава края. Напомним, новый выпуск программы «Владимир Миклушевский. Блиц» жители края увидят завтра, 6 сентября, в 11:05 в эфире ГТРК «Владивосток» на телеканале «Россия-1». Также он выходит в течение недели на телеканале «Россия-24», радиостанции «Вести FM» и «Радио России. Приморье».