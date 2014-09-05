zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье начинаются рейды по проверке цен на продукты

5 сентября 2014, 18:01
В Приморье самыми разными способами будет решаться вопрос по сдерживанию цен на продукты.

В новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» глава региона отметил, что в Приморье самыми разными способами будет решаться вопрос по сдерживанию цен на продукты. «Я дал поручение вице-губернатору Сергею Сидоренко вместе с представителями ФАС, Роспотребнадзора совершить рейд по магазинам – для начала Владивостока, потом и на других территориях края. Нужно посмотреть, где, какие цены, и насколько обоснованно они повысились», - заявил Владимир Миклушевский. Он подчеркнул, что предупреждать о рейдах торговцев не будут, а продавцы, которые необоснованно завышают цены, будут достаточно жестко наказаны. Также глава региона отметил, что присоединение Норвегии к санкциям против России на приморском рынке не отразится. «Мы прогнозируем, что недостатка рыбной продукции в Приморье не будет. Норвежский лосось в меньшей степени попадал на наши рынки. Я уже переговорил с заместителем Председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем, направил ему письмо с предложением рассмотреть возможность введения заградительных пошлин на красную рыбу. Для защиты нашего рынка, чтобы наша красная рыба не уходила куда-то, а осталась на приморских прилавках, я предлагаю ввести заградительные пошлины. Правительство это рассмотрит, и будет принято соответствующее решение», - резюмировал глава края. Напомним, новый выпуск программы «Владимир Миклушевский. Блиц» жители края увидят завтра, 6 сентября, в 11:05 в эфире ГТРК «Владивосток» на телеканале «Россия-1». Также он выходит в течение недели на телеканале «Россия-24», радиостанции «Вести FM» и «Радио России. Приморье».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Цены на битум#Цена на российский газ#Динамика цен#Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК)#Цены на бензин#Безопасность#Цены на нефть#Цены#Цена отсечения#Торговля топливом#Цены на драгоценные металлы#Цены на газ#Либерализация цен#Цены на ДТ#Цены на бензин Россия#Торговля#Конъюнктура цен#Снижение цен#Торговля бинарными опционами#Цена на газ#Цены на топливо#Цена газа#Цена#Какие факторы влияют на цену аттестации рабочих мес#Рост цен#Нормы безопасности#Цены на нефть прогноз#Цены нефть#Цена на нефть#Спотовые цены#Уровень цен#Цены на железнодорожные перевозки#Среднегодовая цена на нефть#Прогноз цен на нефть#Рынок ценных бумаг#Соглашение о стабилизации цен на топливо#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56