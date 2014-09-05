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В Приморье юные исследователи "поймали" тигрицу Варвару в Сихотэ-Алинском заповеднике
5 сентября 2014, 23:40
Ребята из экологического клуба "Урагус" в Сихотэ-Алинском заповеднике получили первые кадры из дикой природы с помощью фотоловушек, установленных ими самостоятельно.
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