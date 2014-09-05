Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"

По сведениям, которыми располагает газета «Золотой Рог», гостей на авторынке «Зеленый угол» интересовала возможность выхода из трудной ситуации, в которой оказался дальневосточный авторынок подержанных «японок». Японцев просто шокировали условия ввоза в Россию популярных «бэушек». Цена на подержанные автомобили, при пересечении российской границы буквально взлетает многократно. В российских СМИ (как правило, в центральных) не раз утверждалась, что торговля подержанными авто для Японии мало что значит. Однако, как убедились участники встречи на «Зеленом углу», в Японии - это целый масштабный сектор бизнеса, в котором создано большое количество рабочих мест. И японский бизнес весьма озаботило падение российского авторынка.