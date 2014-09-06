ДВЭУК ввела в эксплуатацию крупнейшую ЛЭП на Дальнем Востоке

Существующие ЛЭП напряжением 110 кВ 1960-1970 гг. постройки выработали два нормативных срока и исчерпали свою пропускную способность. Более того, устаревшие ЛЭП на деревянных опорах являлись самыми перегруженными в якутской энергосистеме, поэтому в период максимальных нагрузок для поддержания напряжения вводились в работу дизельные электростанции.