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Сильнейшие жокеи Дальнего Востока собрались в Приморье

8 сентября 2014, 13:22
В Анучинском районе состоялся Кубок Губернатора Приморского края по конному спорту. Также на стадионе прошел конкурс шляпок среди зрительниц.

7 сентября в селе Новогордеевка Анучинского района состоялся Кубок Губернатора Приморского края по конному спорту. Соревнования проводились в пятый раз, сообщает сайт primorsky.ru.

На дорожке конного стадиона клуба «Софист» встретились сильнейшие скакуны и наездники Дальнего Востока. В их числе – участники и призеры Кубка Президента.

Победителей поздравили вице-губернаторы Приморского края Сергей Сидоренко и Татьяна Заболотная.

«Все лошади и жокеи сильные. Сейчас конец сезона, все подготовленные», - отметилглавный судья соревнований Павел Овчаренко.

Зрители увидели выступления мастеров конкура и заезд рысаков.

Призовой фонд Кубка Губернатора Приморского края – один миллион рублей. Самый весомый – за первое место на дистанции 1800 метров для лошадей от 4 лет и старше – 500 тысяч.

Также на стадионе прошел конкурс шляпок среди зрительниц.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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