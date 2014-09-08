Сильнейшие жокеи Дальнего Востока собрались в Приморье

7 сентября в селе Новогордеевка Анучинского района состоялся Кубок Губернатора Приморского края по конному спорту. Соревнования проводились в пятый раз, сообщает сайт primorsky.ru.
На дорожке конного стадиона клуба «Софист» встретились сильнейшие скакуны и наездники Дальнего Востока. В их числе – участники и призеры Кубка Президента.
Победителей поздравили вице-губернаторы Приморского края Сергей Сидоренко и Татьяна Заболотная.
«Все лошади и жокеи сильные. Сейчас конец сезона, все подготовленные», - отметилглавный судья соревнований Павел Овчаренко.
Зрители увидели выступления мастеров конкура и заезд рысаков.
Призовой фонд Кубка Губернатора Приморского края – один миллион рублей. Самый весомый – за первое место на дистанции 1800 метров для лошадей от 4 лет и старше – 500 тысяч.
Также на стадионе прошел конкурс шляпок среди зрительниц.
ZRPRESS.RU, Владивосток.