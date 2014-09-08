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Виктор Горчаков: "Выбор - это неотъемлемая часть жизни любого человека"

8 сентября 2014, 14:21
Спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков уверен, что голосование дает возможность выбрать руководителя, готового к серьезным поступкам и решениям.
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Выборы

Спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков уверен, что голосование дает возможность выбрать руководителя, готового к серьезным поступкам и решениям. Единый день голосования - 14 сентября - позволяет каждому жителю Приморья решить, какое будущее края ему ближе. И оказаться сопричастным ответственности за судьбу своего поселка, города и района. «В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника жизни. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе края, района, поселка. Кому это можно доверить? Здесь нельзя оставаться в стороне», - уверен Виктор Горчаков. Голосование - это ответственный подход к формированию будущего. И если человек не желал принимать участие в этом процессе, то говорить о том, что власть не работает ради людей, он не имеет права. «Есть годами нерешаемые проблемы? Считаете, что так жить дальше нельзя? Выступаете за серьезные реформы? Нужно прийти на выборы и поставить галочку напротив того, кто, по вашему мнению, готов к серьезным поступкам. С одной стороны, это так просто, но с другой – чрезвычайно важно. Вдумайтесь, ведь ваш голос может быть решающим!» - высказал своё мнение Виктор Горчаков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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