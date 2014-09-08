zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке подведены итоги Всероссийского конкурса "Акула пера"

8 сентября 2014, 10:48
Во время IX Международного конгресса рыбаков во Владивостоке был проведен конкурс "Акула пера", среди журналистов средств массовой информации.

России Победителем Всероссийского конкурса всей оценивающей комиссией единогласно признана работа Марии Куценко.

На церемонии закрытия IX Международного конгресса рыбаков прошло награждение лауреатов всероссийского журналистского конкурса «Акула пера 2014», организованного в рамках IX Международного конгресса рыбаков. Одним из лауреатов конкурса стала корреспондент ИА «Дейта» Мария Куценко.

Напомним, 4-5 сентября во Владивостоке IX Международный конгресс рыбаков, в котором приняли участие представители рыбной отрасли из 12 стран. В рамках конгресса были проведены различные заседания и круглые столы по решению вопросов отрасли. Во время международного конгресса был проведен конкурс «Акула пера», среди журналистов средств массовой информации. Итоги конкурса были подведены на церемонии закрытия международного конгресса.

В торжественной обстановке были награждены журналисты Общественного Телевидения Приморья и газеты «Золотой Рог».

Победителем Всероссийского конкурса «Акула пера 2014» единогласно всей оценивающей комиссией была признана журналистка информационного агенства «Дейта» Мария Куценко, ставшая победителем в номинации «лучший материал информационного агентства». Примечательно, что жюри конкурса оценивало соответствие материала заявленной тематике конкурса, глубину раскрытия темы, аргументированность, выразительность изложения, объективность в отображении проблемных ситуаций и оригинальность в подаче материала.

Для Марии это дебют в подобных журналистских конкурсах. Как рассказала сама журналистка, на достигнутом она останавливаться не собирается. «Я на самом деле не ожидала, что мой материал принесет мне победу в конкурсе такого масштаба. Эта победа дала мне стимул двигаться дальше», - поделилась эмоциями Мария.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Конкурс#Итоги года#Итоги 2011 г.#Итоги 2016#Итоги 2018#Итоги 2019#Итоги 2011#Итоги 2017#Финансовые итоги#СМИ#Итоги недели#Приморье#Итоги 2014#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56