Во Владивостоке подведены итоги Всероссийского конкурса "Акула пера"

Для Марии это дебют в подобных журналистских конкурсах. Как рассказала сама журналистка, на достигнутом она останавливаться не собирается. «Я на самом деле не ожидала, что мой материал принесет мне победу в конкурсе такого масштаба. Эта победа дала мне стимул двигаться дальше», - поделилась эмоциями Мария.