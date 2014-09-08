zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке пройдут показательные выступления корейских мастеров тхэквондо

8 сентября 2014, 18:21
Всех желающих приглашают 13 сентября в спорткомплекс "Олимпиец"
Сюжет
АТР

Всех желающих приглашают 13 сентября в спорткомплекс "Олимпиец".

Генеральное консульство Республики Корея совместно с федерацией тхэквондо Приморского края проводят показательные выступления корейских мастеров тхэквондо в рамках празднования Годов туризма России и Кореи, 130 лет установления дружественных и торговых отношений между Россией и Кореей и 150-летия со дня добровольного переселения корейцев на Дальний Восток России.

Мировой центр тхэквондо Куккивон расположен на вершине склона в районе Яндон в Сеуле, является главным тренировочным центром тхэквондо как для корейцев, так для иностранцев, тренирующихся по различным программам.

Являясь частью дипломатического корпуса, Kukkiwon Demo Team (демонстрационная команда Куккивона) проводит демонстрационные туры по 10 странам каждый год, в целях внедрения и распространения тхэквондо и корейской культуры по всему миру.

Команда существует с 1974 года, выступала по всему миру в более чем 100 странах, включая несколько выступлении в России. Во Владивостоке Kukkiwon Demo Team выступает впервые.

Начало выступлений в 14.30, вход свободный.

Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Южная Корея#Корея#Северная Корея#АТР#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56