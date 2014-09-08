Во Владивостоке пройдут показательные выступления корейских мастеров тхэквондо

Генеральное консульство Республики Корея совместно с федерацией тхэквондо Приморского края проводят показательные выступления корейских мастеров тхэквондо в рамках празднования Годов туризма России и Кореи, 130 лет установления дружественных и торговых отношений между Россией и Кореей и 150-летия со дня добровольного переселения корейцев на Дальний Восток России.