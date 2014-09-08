Зарегистрировать предприятие в Приморье можно будет за 10 дней

«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас, в среднем, предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.