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Зарегистрировать предприятие в Приморье можно будет за 10 дней

8 сентября 2014, 15:12
Уже в конце сентября предприниматели Приморья смогут получить комплекс услуг по регистрации предприятия по принципу "одного окна" на базе МФЦ Приморского края.

Уже в конце сентября предприниматели Приморья смогут получить комплекс услуг по регистрации предприятия по принципу «одного окна» на базе МФЦ Приморского края.

Весь комплекс услуг по регистрации предприятия можно будет получить в одном месте: от оплаты государственной пошлины и нотариального удостоверения доверенности, подачи заявления на регистрацию, до изготовления печати и открытия расчетного счета в банке.

Подробности организации «пилотного» офиса обсудили в ходе рабочего совещания директора департамента экономики и стратегического развития Приморья Николая Дубинина с представителями банковского сектора Приморья.

В совещании приняли участие ОАО СКБП «Примсоцбанк», ОАО «Газпромбанк», Приморское отделение Сбербанка России, ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО АКБ «Приморье», ОАО АКБ «Связь-Банк».

Финансово-кредитные организации края смогут участвовать в работе «пилотного» офиса - создаваемые организации могут пользоваться их услугами для открытия расчетных счетов. Предприниматели смогут открыть счет в банке в течении дня, выбрав банк для обслуживания прямо в МФЦ Приморского края при заполнении заявления на регистрацию предприятия. При этом заявления организаций, поступившие в МФЦ, будут направляться банкам после регистрации предприятия автоматически.

Напомним, ранее задача по сокращению сроков регистрации предприятий в 2 раза была поставлена первым вице-губернатором Приморья Александром Костенко во время обсуждения показателей национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ «Эффективность процедур регистрации предприятий».

«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас, в среднем, предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.

Для упрощения процедуры было решено организовать получение комплекса услуг регистрации предприятия по принципу «одного окна».

Эффективность такого решения будет проверена «контрольной закупкой», проведенной совместно с Агентством стратегических инициатив, в сентябре этого года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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