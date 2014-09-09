Дальнему Востоку до 2025 года потребуется около 4 ГВт новой мощности

Программа перспективного развития «РАО ЭС Востока», призванная обновить парк мощностей в регионе, разработана в холдинге и включает в себя ряд объектов, строительство которых запланировано до 2025 года. Сюда входят проекты, реализуемые совместно с «РусГидро» - стройки первой очереди Якутской ГРЭС-2 (Республика Саха (Якутия)), второй очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область), Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область) и ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), а также вошедшие в инвестиционную программу холдинга мини-ГТУ-ТЭЦ в городах Владивосток и Артем (Приморский край), ТЭЦ в п. Билибино (Чукотский автономный округ) и ТЭЦ «Восточная» (Владивосток).