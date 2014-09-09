КНДР впервые выдала долгосрочные и многократные визы российским гражданам

- Ни для кого из инвесторов такие условия пока не были предоставлены. Впервые приняты принципиальные решения по этим позициям – долгосрочные визы и доступ к коммуникациям, - именно для российских компаний. Это само по себе прецедент. Считаю важным, чтобы это не было каким-то исключительным конкурентным преимуществом для российских компаний. Надеюсь, что и в отношении других инвесторов постепенно эти нормальные цивилизованные отношения будут входить в обычную практику торгово-экономического сотрудничества, - подчеркнул Александр Галушка.