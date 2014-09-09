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КНДР впервые выдала долгосрочные и многократные визы российским гражданам

9 сентября 2014, 10:43
Одними из первых такие визы получили сотрудники небезызвестного в Приморье НПО "Мостовик", реализующие в КНДР крупный инвестиционный проект.

Одними из первых такие визы получили сотрудники НПО «Мостовик», реализующие в КНДР крупный инвестиционный проект. Особую важность данному событию придает то, что это первый случай выдачи долгосрочных и многократных виз КНДР иностранным гражданам.

Напомним, договоренность о начале выдачи гражданам России долгосрочных и многократных виз была достигнута Министром по развитию Дальнего Востока А. Галушкой и Министром внешнеэкономической деятельности КНДР Ли Рё Нам в ходе 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, которое состоялось в июне этого года во Владивостоке.

Окончательно все вопросы о выдаче многократных и долгосрочных виз были решены на августовской встрече Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки с Послом КНДР в России КИМ Ен Дже.

Александр Галушка подчеркнул, для России важна реализация уже достигнутых между двумя странами договоренностей, а именно: переход на расчеты в рублях; выдача долгосрочных виз российским гражданам, работающим в компаниях-инвесторах; предоставление российским инвесторам полноценного доступа к мобильной связи и внутреннему интернету на территории КНДР.

Начало выдачи многократных виз российским гражданам – один из таких практических шагов по соблюдению взаимных договоренностей. Эти меры входят в пакет уникальных условий для реализации проектов российских инвесторов на территории КНДР, который был выработан и утвержден руководителями российско-корейской межправительственной комиссии А. Галушкой и Ли Рё Намом.

- Ни для кого из инвесторов такие условия пока не были предоставлены. Впервые приняты принципиальные решения по этим позициям – долгосрочные визы и доступ к коммуникациям, - именно для российских компаний. Это само по себе прецедент. Считаю важным, чтобы это не было каким-то исключительным конкурентным преимуществом для российских компаний. Надеюсь, что и в отношении других инвесторов постепенно эти нормальные цивилизованные отношения будут входить в обычную практику торгово-экономического сотрудничества, - подчеркнул Александр Галушка.

Российская сторона также привлекает северно-корейские трудовые ресурсы для реализации проектов развития на территории российского Дальнего Востока. Планируется, что торговый оборот двух стран должен достигнуть 1 млрд долларов к 2020 году.

Справка

В рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР между двумя сторонами были достигнуты договоренности: изменение системы взаимных расчетов и переход на платежи в российских рублях; облегченное получение многократных виз для российских предпринимателей, сотрудников российских компаний, которые работают в КНДР; доступ к современным средствам связи и коммуникациям для российских инвесторов и сотрудников (интернет, мобильная связь).

Также предусмотрено введение специального механизма поддержки приоритетных проектов на территории Северной Кореи - этот механизм будет заключаться в подписании соответствующих соглашений в рамках Межправкомиссии, чтобы снять административные барьеры и какие-либо проблемы. Такого рода решения приняты на сегодняшний день только для российских инвесторов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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