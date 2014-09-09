Маленький Вьетнам поможет накормить великую Россию

Представители правительств двух стран обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества во Владивостоке.
17 заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии состоялось в прошедшую субботу во Владивостоке. Для решения насущных вопросов торгово- экономического и научно-технического сотрудничества представители правительственных кругов России и Вьетнама собрались на острове Русском в кампусе ДВФУ. В заседании комиссии принял участие глава Приморья Владимир Миклушевский.
Открывая пленарное заседание, Игорь Шувалов отметил, что встреча неслучайно проходит именно в Приморье на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
«Приморье - богатый ресурсами край. И здесь, в университете, вы можете ознакомиться с тем, как в регионе готовят будущих специалистов», - подчеркнул первый вице-премьер.
Сопредседатель комиссии с вьетнамской стороны заместитель Премьер-министра Правительства Вьетнама Хоанг Чунг Хай отметил, что ДВФУ стоит в одном ряду с ведущими университетами мира, а Приморье давно известно ему как теплый и гостеприимный край. Он выразил надежду, что количество вьетнамских студентов в ДВФУ вырастет в ближайшее время.
Перед началом заседания первый заместитель правительства РФ Игорь Шувалов и вице-премьер Республики Вьетнам Хоанг Чунг Хай провели совещание в узком кругу, на котором обсудили создание зоны свободной торговли между странами Таможенного союза и Вьетнамом, поставки вьетнамской сельскохозяйственной продукции на российский рынок и проблему уменьшения товарооборота между нашими странами.
«Руководством России и Вьетнама поставлена задача о неуклонном росте товарооборота. Мы обсудили и направления, по которым взаимная торговля должна «подтянуться», и механизмы, которые будут способствовать наращиванию торговли в национальной валюте», - заявил Игорь Шувалов.
В ходе пленарного заседания обсуждались и перспективы сотрудничества в области науки и образования. Вице-премьер Вьетнама Хоанг Чунг Хай отметил, что содружество между Вьетнамом и Россией в области энергетики, технологий и подготовки кадров уже стало традиционным. Кроме того, он выразил надежду, что количество вьетнамских студентов, обучающихся в России, из года в год будет только увеличиваться.
- У нас очень хорошие отношения с вьетнамской стороной в области образования. Мы предоставляем значительное количество бюджетных мест для Вьетнама в рамках квот обучения иностранных граждан. Всего Россия выделяет 15000 квот, 600 из которых предназначены для вьетнамских студентов, - рассказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр КЛИМОВ. - В области науки у нас также значительные позитивные сдвиги. В настоящее время отобран ряд проектов, которые в дальнейшем будут финансироваться на паритетной основе. Один из таких проектов будет реализован российско-вьетнамским центром тропической медицины совместно с российскими научными организациями.
В завершение мероприятия Игорь Шувалов и Хоанг Чунг Хай подписали итоговый протокол 17 заседания комиссии. Следующее заседание состоится в 2015 году в одном из городов Вьетнама.
Светлана ПРУДНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.