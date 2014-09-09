Маленький Вьетнам поможет накормить великую Россию

- У нас очень хорошие отношения с вьетнамской стороной в области образования. Мы предоставляем значительное количество бюджетных мест для Вьетнама в рамках квот обучения иностранных граждан. Всего Россия выделяет 15000 квот, 600 из которых предназначены для вьетнамских студентов, - рассказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр КЛИМОВ. - В области науки у нас также значительные позитивные сдвиги. В настоящее время отобран ряд проектов, которые в дальнейшем будут финансироваться на паритетной основе. Один из таких проектов будет реализован российско-вьетнамским центром тропической медицины совместно с российскими научными организациями.