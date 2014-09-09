На газету "Золотой Рог" можно подписаться "на автомате"

1 сентября, со стартом подписной кампании на 1-ое полугодие 2015 года, во всех филиалах ФГУП «Почта России» запускается единая автоматизированная система подписки. Введение системы даст клиентам возможность выбрать наименьшую цену издания по каталогам всех подписных агентств, а также значительно сократит время оформления услуги.
В свою очередь, благодаря новой системе, издательства смогут оперативно отслеживать ход подписной кампании и принимать своевременные решения по корректировке маркетинговой политики.
Декада подписки пройдет во всех почтовых отделениях страны с 25 сентября по 4 октября. Порядок подписной кампании и тарифы на 1-е полугодие 2015 года останутся прежними. Для региональных изданий с тиражом 10 тысяч экземпляров и федеральных СМИ с тиражом 220 тысяч экземпляров предусмотрена скидка в 17%, для всех районных СМИ – в 25%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.