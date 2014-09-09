На газету "Золотой Рог" можно подписаться "на автомате"

Декада подписки пройдет во всех почтовых отделениях страны с 25 сентября по 4 октября. Порядок подписной кампании и тарифы на 1-е полугодие 2015 года останутся прежними. Для региональных изданий с тиражом 10 тысяч экземпляров и федеральных СМИ с тиражом 220 тысяч экземпляров предусмотрена скидка в 17%, для всех районных СМИ – в 25%.