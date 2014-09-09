Обо всех вакансиях Сбербанка дальневосточники могут узнать на Карьерном портале

«Карьерный портал предоставляет соискателям доступ к полному каталогу вакансий Сбербанка во всех регионах страны и полезную информацию о возможностях профессионального развития, – рассказывает Светлана ЛОБЫНЦЕВА, директор Управления по работе с персоналом Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Любой желающий может завести здесь свой личный кабинет, опубликовать резюме и откликаться на подходящие вакансии. На портале размещена информация как для начинающих, так и для опытных соискателей. Мы всегда рады видеть в Сбербанке тех, кто мечтает сделать карьеру в банковской сфере, повысить свои профессиональные компетенции и обрести новых друзей в большом и дружном коллективе».