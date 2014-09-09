Обо всех вакансиях Сбербанка дальневосточники могут узнать на Карьерном портале

Свыше 850 человек уже устроились на работу в Дальневосточный Сбербанк с помощью Карьерного портала. В целом за 1,5 года на портале зарегистрировались более 10 тысяч дальневосточников. Сегодня на сайте представлено около 50 вакансий в подразделениях Дальневосточного Сбербанка.
«Карьерный портал предоставляет соискателям доступ к полному каталогу вакансий Сбербанка во всех регионах страны и полезную информацию о возможностях профессионального развития, – рассказывает Светлана ЛОБЫНЦЕВА, директор Управления по работе с персоналом Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Любой желающий может завести здесь свой личный кабинет, опубликовать резюме и откликаться на подходящие вакансии. На портале размещена информация как для начинающих, так и для опытных соискателей. Мы всегда рады видеть в Сбербанке тех, кто мечтает сделать карьеру в банковской сфере, повысить свои профессиональные компетенции и обрести новых друзей в большом и дружном коллективе».
Сегодня на портале размещены вакансии консультантов по банковским продуктам, специалистов по обслуживанию частных лиц, специалистов в сфере прямых продаж, клиентских менеджеров по работе с корпоративными клиентами, менеджеров по ипотечному кредитованию, руководителей дополнительных офисов, кредитных инспекторов по кредитованию юридических и физических лиц, сотрудников и руководителей различных подразделений аппарата банка.
В дополнение к широкой базе вакансий портал предлагает большие образовательные возможности. Здесь можно пройти профессиональное тестирование в режиме онлайн и попробовать себя в специализированных деловых играх, посвященных банковской профессии. Студенты могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте для прохождения практики в Сбербанке.
ZRPRESS.RU, Владивосток.