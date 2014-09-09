Оператор сети Subway в России поссорился с франчайзи

Не закупать продукцию PepsiCo или Efes франчайзинговые Subway не могут: эти производители — стратегические партнеры Subway Russia. Генеральный франчайзи гарантирует этим поставщикам, что рестораны будут выступать рекламной площадкой для их продукции. Например, каждая точка должна отдать один из дисплеев под рекламу компании-партнера. Там, где это возможно, продукция рекламируется в витрине. Взамен поставщик обязуется отпускать продукцию по лучшей цене либо по цене не выше, чем для своих крупнейших партнеров на том же рынке. По словам Севрюкова, Efes выплатила Subway Russia «маркетинговый» платеж в несколько миллионов долларов.