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Полеты из Владивостока во Вьетнам будет выполнять вьетнамский лоукостер

9 сентября 2014, 08:54
Бюджетная авиакомпания Вьетнама зимой планирует открыть регулярное сообщение между Владивостоком и одним из городов Вьетнама - Ханоем, Хошимином или Камранью.

VietJetAir (бюджетная авиакомпания Вьетнама) зимой планирует открыть регулярное сообщение между Владивостоком и одним из городов Вьетнама - Ханоем, Хошимином (Сайгон) или Камранью.

Соответствующая договоренность была достигнута 6 сентября в ходе 17-го заседания Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проходившего во Владивостоке.

После пленарного заседания комиссии был подписан меморандум о сотрудничестве между аэропортом и VietJetAir.

По словам гендиректора ОАО «МАВ» Игоря ЛУКИШИНА, в ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые проработают технические вопросы открытия регулярного авиарейса. Выполняться рейс будет 1-2 раза в неделю на Airbus A320.

VietJetAir является первой частной авиакомпанией Вьетнама, которая получила лицензию на перевозки внутри страны и за рубеж. Исходно компания осуществляла перелеты по трем основным экономическим и туристическим маршрутам - Хошимин Дананг и Ханой. Ранее регулярные рейсы по маршруту «Владивосток - Ханой» выполняла авиакомпания «Владивосток Авиа», у которой с 15 августа Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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