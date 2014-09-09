Полеты из Владивостока во Вьетнам будет выполнять вьетнамский лоукостер

VietJetAir является первой частной авиакомпанией Вьетнама, которая получила лицензию на перевозки внутри страны и за рубеж. Исходно компания осуществляла перелеты по трем основным экономическим и туристическим маршрутам - Хошимин Дананг и Ханой. Ранее регулярные рейсы по маршруту «Владивосток - Ханой» выполняла авиакомпания «Владивосток Авиа», у которой с 15 августа Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта.