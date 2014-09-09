Потенциальные проблемы детского надомного обучения

А когда еще есть и финансовые проблемы, то, без всякого сомнения, возникнут сложности и в браке, поскольку одна сторона не работает. Во многих случаях, мужчина часто думает, что если жена, которая решила себя посвятить обучению ребенка, устроится на работу, то дети пойдут в школу. Может случиться и так, что единствен-ный источник дохода теряется, если уволят человека, который работает. Это, конечно, очень сложный и деликатный вопрос, потому что домашнее обучение тоже стоит де-нег. Один вариант, который все больше и больше людей использует, – это неполный рабочий день или работа на дому типа фриланс.