Потенциальные проблемы детского надомного обучения

Все больше и больше родителей ищут возможность обучения детей на дому.
Преимуществ много: дети получают более высокие оценки, узнают больше и быстрее, для них также можно специально оборудовать рабочее место – у Дэми купить детские столы Растущая парта. Однако надомное обучение и неприятности в браке довольно часто неразлучные факторы, поэтому имейте это в виду, чтобы решить эти проблемы в будущем. Почему домашнее обучение может повлиять на брак?
Домашнее обучение и проблемы брака тесно взаимосвязаны, потому что этот тип образования 24/7. Если мы решим, что нам нужно воспитывать наших детей хорошо, то каждый момент нашей жизни будет посвящен им, чтобы они узнавали новые вещи. Домашнее обучение изменяет нас и наше поведение, и логически мы начинаем вести себя с партнером по-другому. Это может вызвать проблемы во многих отношениях, особенно если только одна из сторон брака с энтузиазмом относится к этому типу образования. Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть
Очевидно, когда у вас ребенок обучается на дому, то родитель должен перестать работать. Бывает, что во многих случаях другая сторона (рабочая) думает, что один из родителей, оставаясь дома, облегчает себе жизнь и поэтому чувствует себя немного обиженной. Но может быть стоит понять, видя усилия родителя, который остается до-ма, что проводится очень много работы: создается план мероприятий для ребенка, исследуются различные концепции обучения. Кроме того, оставаться дома может быть трудно морально (отказ от карьеры, посвящение себя воспитанию ребенка и т.д.).
А когда еще есть и финансовые проблемы, то, без всякого сомнения, возникнут сложности и в браке, поскольку одна сторона не работает. Во многих случаях, мужчина часто думает, что если жена, которая решила себя посвятить обучению ребенка, устроится на работу, то дети пойдут в школу. Может случиться и так, что единствен-ный источник дохода теряется, если уволят человека, который работает. Это, конечно, очень сложный и деликатный вопрос, потому что домашнее обучение тоже стоит де-нег. Один вариант, который все больше и больше людей использует, – это неполный рабочий день или работа на дому типа фриланс.
Есть также проблемы, связанные с самими детьми: будет ваш ребенок общаться нормально? Будет ли он иметь друзей? Без сомнения, есть много способов, чтобы общаться с молодыми людьми его возраста, пожалуй, самый распространенный – это занятия спортом.