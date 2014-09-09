Приморскому ЛПУМГ "Газпром Трансгаз Томск" исполняется пять лет

- Меня часто спрашивает молодежь: что нужно сделать для того, чтобы стать начальником? А я отвечаю: ничего особенного! Просто отдавайтесь работе! Я помню, как Лариса ИСТИГЕЧЕВА, бывшая на тот момент начальником отдела кадров, ездила по филиалам и отбирала молодых перспективных парней и девчат, которые могли бы войти в кадровый резерв компании. Сама, не полагаясь на чьи-то рекомендации, ездила и искала инициативных и неравнодушных, активных и мозговитых, тех молодых, на которых можно было положиться при формировании новых филиалов. Так совпало, что и я стал резервистом, и началась учеба и постепенный рост со ступеньки на ступеньку.