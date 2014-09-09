Приморскому ЛПУМГ "Газпром Трансгаз Томск" исполняется пять лет

Сегодня в Приморском филиале «Газпром Трансгаз Томск» работает 203 сотрудника. В зоне ответственности 554 километра газопроводов, в том числе газопровод-отвод на ГРС-1 Владивостока.
Компания «Газпром Трансгаз Томск» уникальна по многим своим параметрам. К примеру, большинству западносибирских филиалов далеко за тридцать лет, и те, кто начинал строить легендарный газопровод на Кузбасс, сегодня уже заслуженные пенсионеры. А вот дальневосточные подразделения только-только подобрались к своему первому юбилею, и первопроходцы, участвовавшие в техническом надзоре по строительству магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» - это совсем молодые люди - работники Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Томск», которому исполняется пять лет. Я б в начальники пошел!
В 2011 году, сразу после окончания Дальневосточного университета, пришел работать в Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Владимир ТЯН. Сегодня он руководитель диспетчерской службы, в его подчинении пять специалистов, а прошло-то всего три года! «Невероятный карьерный рост», - сказали бы люди со стороны. «Закономерное развитие событий», - скажет любой специалист «Газпром Трансгаз Томск», потому что здесь каждому известно: хочешь быть успешным? - будь им!
- Я трудоустроился в тот год, когда нашим филиалом только началась эксплуатация магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», - говорит Владимир. - Сегодня мы уже можем наблюдать на мониторах в режиме реального времени и давление газа, и его температуру, и состояние запорно-регулирующей аппаратуры. За три года мы многому научились и теперь стараемся не отставать от своих опытных коллег из западносибирских филиалов. Мы выполняем все планы: и социально-экономического развития, и по транспорту газа, и по поставкам потребителям. Целеустремленность и ответственность - вот главные качества, необходимые для достижения поставленных целей.
Двадцатишестилетний старший диспетчер - далеко не единственный пример, когда мечта не просто попасть в «Газпром», но и добиться здесь определенных успехов стала реальностью. 18 лет назад монтером электрохимзащиты после окончания Кемеровского химического техникума пришел в одноименный филиал «Газпром Трансгаз Томск» Андрей ДрачЁв. Сегодня он возглавляет Приморское линейное производственное управление:
- Меня часто спрашивает молодежь: что нужно сделать для того, чтобы стать начальником? А я отвечаю: ничего особенного! Просто отдавайтесь работе! Я помню, как Лариса ИСТИГЕЧЕВА, бывшая на тот момент начальником отдела кадров, ездила по филиалам и отбирала молодых перспективных парней и девчат, которые могли бы войти в кадровый резерв компании. Сама, не полагаясь на чьи-то рекомендации, ездила и искала инициативных и неравнодушных, активных и мозговитых, тех молодых, на которых можно было положиться при формировании новых филиалов. Так совпало, что и я стал резервистом, и началась учеба и постепенный рост со ступеньки на ступеньку.
И опять в основе ответственность и целеустремленность. Но и, не будем этого скрывать, немного везения. Потому что когда политика предприятия нацелена на поиск и аккумуляцию тех, кто способен организовать вокруг себя работоспособный коллектив, и когда эту политику реализуют люди глубоко неравнодушные, и когда отрасль не в стагнации, а в бурном развитии, тогда лучшие человеческие качества не могут остаться незамеченными.
Первым директором филиала был Андрей КОМАРОВ, тоже из списка резервистов «Газпром Трансгаз Томск», уверенный и подающий надежды. На его плечи легли все заботы при становлении филиала. Ему удалось в короткие сроки сформировать сплоченную команду из единомышленников и профессионалов. Для многих он стал наставником, воодушевив на активную и продуктивную деятельность. Он и сейчас у руля - в должности главного инженера - первого заместителя директора.
Основной костяк филиала был сформирован в 2010 году. Из тех, кто первым пришел в филиал, Татьяна Ковригина, большой профессионал своего дела, руководитель учетно-контрольной группы. Службу технологической связи основал Андрей АНТОНОВ, позже возглавивший ее.
У истоков создания транспортного цеха - Дмитрий ЛИГУН, человек, способный находить нестандартные решения. Татьяна КУРИЛОВА - руководитель экономической группы, из тех людей, кто всегда готов прийти на помощь ради общего дела. Александр СТОЛЯРОВ - инженер участка КИПиА, сменил основной профиль работы, с информационных технологий на измерительные приборы, и добился определенного успеха. Начальник участка ЭВС - Евгений БУТЯЕВ - основал службу и возглавил ее. Душа коллектива, руководит вокально-инструментальным ансамблем филиала. Участок ЭХЗ возглавляет Геннадий ИЗМАЙЛОВ. О нем говорят: строгий, но справедливый. Для газовика оба качества важны. Из молодой обоймы - но тоже первопроходцы - Алексей ТРОШИН, техник транспортного цеха, инженер ЭХЗ Сергей ЗАТРУТИН, Роман ЧЕПИК, инженер участка по эксплуатации и ремонту газопровода, Дмитрий АНФИЛОФЬЕВ, диспетчер, Влада ГАЕВСКАЯ, техник-делопроизводитель, Антон БЕЛОВ, инженер участка МТС. Всех их, несмотря на молодой возраст, отличает большое желание делать свое дело качественно, с полной самоотдачей.
Сегодня в Приморском филиале работает 203 сотрудника. Их средний возраст - 35 лет. В зоне ответственности 554 километра газопроводов, в том числе газопровод-отвод на ГРС-1 Владивостока. В составе линейной части 51 крановый узел, 5 площадок хранения труб, 14 подводных переходов, 47 переходов через автомобильные дороги и три - через железные дороги. Новая профессия
В момент нашего приезда на крановый узел там велись плановые работы по техническому обслуживанию этого объекта линейной части магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск – Владивосток». Несколько людей сосредоточенно выполняли свою работу.
- Наша задача - проверить резьбовые соединения на наличие утечек, - прокомментировал свои действия Александр ЖУРАВЛЕВ, линейный трубопроводчик. - Также проверяем целостность самих кранов и всего оборудования, имеющегося на площадке.
- Сложная работа? - спрашиваю Сергея БОЧАРОВА, слесаря-монтажника.
- Не столько сложная, сколько ответственная. Не сразу, но со временем понимаешь, что и от твоего труда, на первый взгляд обыденного, зависит качество работы твоего филиала.
До своих 29-ти лет Сергей и не думал, что будет работать в газовой отрасли, но судьба сложилась так, что из техника-электромеханика по ремонту подвижного состава пришлось переквалифицироваться и получить иную специальность.
- Я не жалею, что поменял профессию. Работа, связанная с природным газом, поначалу была непривычна, чего-то не знали, что-то было в диковинку, но постепенно втянулся. Прошел обучение в Учебном центре, а после закреплял знания на практике в Новосибирском филиале. Приняли радушно, все объясняли, показывали.
По сути, до момента, когда начала реализовываться Восточная газовая программа, в Уссурийске и не было газовой отрасли. Поэтому отсутствовали и специалисты. Например, такие, как высококвалифицированные сварщики, могущие работать на газопроводах. Не было в этом крае и трубоукладчиков. Всем этим, да и другим специальностям людей, принятых на работу в Уссурийске, обучали уже в Томске.
- Сегодня я спокоен за свой коллектив, это вполне работоспособная команда, на которую можно положиться, - говорит Андрей Драчёв. Новый газопровод - современное оснащение
Все время нашей беседы на столе у Александра МАКСИМОВА звенел сотовый телефон. Исполняющий обязанности начальника службы связи нужен был всем и сразу. Я же обратила внимание на сам телефон: простенький, кнопочный, без новомодных изысков:
- Мне по работе такой удобнее, - перехватил мой взгляд Александр. - Сейчас я в кабинете, а через полчаса могу оказаться на трассе. Поцарапать или потерять сенсорный куда обиднее, чем этот. А потом, мне и на работе хватает общения с новой техникой и технологиями, ведь наш газопровод - один из последних проектов «Газпрома», здесь много новшеств применено.
Одно из них - три степени резервирования каналов связи. Это показатель высокой надежности оборудования. Геотехнический мониторинг газопровода - техническая особенность, присутствующая только на дальневосточном магистральном газопроводе.
Про себя Александр говорит скромно, но с достоинством: «я один из старожилов филиала». При этом моему собеседнику 29 лет. За плечами - учеба и работа во Владивостоке. Но когда узнал, что в Уссурийске открывается филиал газотранспортной компании, переехал и не пожалел.
- Здесь есть перспектива развития, а это важно! Здесь не ограничивают в обучении, а даже подталкивают к этому! Ты порой и не думаешь, что можешь реализоваться в научной деятельности, а тебя всячески стимулируют в этом направлении. Я не во многих местах работал, но понимаю, что такой подход к молодым кадрам не часто встречается.
Только за прошлый год Александр побывал на учебе и научных конференциях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске. Активные изобретатели
- У нас каждый четвертый сотрудник является рационализатором, - сообщил Федор ИОНОВ, уполномоченный по рационализаторской работе в Приморском филиале. - По итогам прошлого года мы выдвинули девять авторских рацпредложений, тем самым выполнив план на 135 процентов. Среди наиболее активных специалистов я бы мог назвать Мудариса РИСМЯТОВА, Александра МАКСИМОВА, Дмитрия КОКУЕВА.
Для молодого филиала - это, бесспорно, повод для гордости. Если в филиалах с давней историей эта работа давно отлажена, то здесь она только набирает обороты. Основные темы - доработка имеющихся систем, механизмов, с которыми возникают трудности в процессе эксплуатации, либо нюансы, связанные с улучшением своего же рабочего мета. Сам Федор предложил изобретение, которое принесло филиалу экономический эффект в пятьсот тысяч рублей за четыре месяца. Коротко суть в следующем: в проекте заложено круглогодичное снабжение горячей водой от котельной. Ее использование только на эти нужды в летний период - крайне расточительно. Выход был найден в применении электронагревателей, не требующих дополнительного дизтоплива и работы насосов. Вот она и экономия в сотни тысяч рублей.
- У людей есть заинтересованность в том, чтобы творить и придумывать новые инженерные решения, - убежден Федор Ионов, - и я абсолютно уверен, что года через два у нас каждый второй сотрудник филиала будет рационализатором. Ведь это не только выгодно материально, но и интересно!
Приморский филиал «Газпром Трансгаз Томск» - это коллектив глубоко неравнодушных, надежных, ответственных и преданных своему делу профессионалов. Их личностные качества, готовность работать в команде, нацеленность на конечный результат позволяют быть уверенными в том, что планы, получившие статус судьбоносных для экономики страны, будут выполнены.
Татьяна КУПЦОВА, журнал «Приморье». Газета "Золотой Рог", Владивосток.