Приморцам предлагают поменять автохлам на "Лады"

Объявленная правительством Российской Федерации новая программа утилизации автомобилей застала автодилеров врасплох. Детали программы пока неизвестны никому, а без них настоящий старт автоутилизации-2014 задержится еще как минимум на две недели.
Работающие в Приморье официальные дилеры отечественных и мировых автоконцернов пока ничего не могут сказать о подробностях программы утилизации, кроме тех данных, которые уже опубликованы в центральной прессе. Напомним, накануне глава российского правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил о старте с 1 сентября 2014 года новой программы утилизации старых автомобилей, аналогичной той, что уже проходила в стране в 2010-2011 годах.
Главным отличием этой программы от предыдущей стала возможность участия в ней владельцев большой коммерческой техники. Помимо легковых машин теперь стало возможным утилизировать грузовики и автобусы. Для большегрузного транспорта сумма компенсации может составлять до 350 тысяч рублей. Кроме того, действие утилизационных сертификатов распространили и на приобретение автомобиля по схеме trade-in. При этом сумма скидки за легковую машину уменьшилась с прежних 50 тысяч до 40 тысяч рублей.
Всего на реализацию программы направлено 10 миллиардов рублей. При этом стоит отметить, что при верстке государственного бюджета на 2014 год этих денег в него не закладывалось, так как после вступления России в ВТО в качестве протекционистской меры для защиты авторынка был введен так называемый «утилизационный сбор», сразу ставший предметом раздора между отечественными и зарубежными автопроизводителями. Однако уже в середине 2014 года в правительстве вновь заговорили о необходимости возобновления программы утилизации, так как падение продаж на рынке автомобильного коммерческого транспорта только в первом квартале составило 18%.
Не лучше ситуация и с легковыми машинами. Несмотря на предпринимаемые дилерами меры по стимулированию спроса в виде предоставления разного рода кредитов и скидок, темпы продаж неуклонно падают, что, по мнению ряда экспертов, свидетельствует о сползании экономики России в полномасштабную рецессию. С началом в марте украинского кризиса этот процесс усилился, и неудивительно, что правительство решило воспользоваться молотком и разбить стекло аварийного выхода, чтобы найти способы для оживления рынка.
«Пока у нас нет полной ясности, как будет выглядеть эта программа утилизации, - сообщил «ЗР» руководитель коммерческого отдела официального дилера «АвтоВАЗа» ООО «Дальлада» Дмитрий ЛАВРЕШИН. - В настоящее время идут согласования между ее участниками. Ведь помимо дилеров в процессе задействованы банки, транспортные компании, утилизационные организации и многие другие. Думаю, что более-менее все устроится недели через две. Мы пока только принимаем заявки на утилизацию. Сразу после объявления о запуске программы с 1 сентября к нам уже обратилось более 80 человек».
По мнению специалиста «Дальлады», эта программа может стать такой же успешной, как и предыдущая, когда приморскому дилеру «АвтоВАЗа» удавалось продавать до 150 машин в месяц в период действия утилизации-2010. Как и прежде, большой популярностью среди желающих поменять старое авто на новое пользуется Lada 4x4, ранее известная как «Нива», а также последние новинки отечественного автопроизводителя – модели «Лада-Калина» и «Лада-Гранта».
Срок действия объявленной правительством программы автоутилизации–2014 заканчивается 31 декабря. Учитывая, что к реальной утилизации автодилеры Приморья еще не приступили, у желающих обновить свой автопарк автомобилистов Приморья впереди всего три месяца, отведенных на принятие решения.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото www.drive2.ru.