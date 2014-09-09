Приморцам предлагают поменять автохлам на "Лады"

Всего на реализацию программы направлено 10 миллиардов рублей. При этом стоит отметить, что при верстке государственного бюджета на 2014 год этих денег в него не закладывалось, так как после вступления России в ВТО в качестве протекционистской меры для защиты авторынка был введен так называемый «утилизационный сбор», сразу ставший предметом раздора между отечественными и зарубежными автопроизводителями. Однако уже в середине 2014 года в правительстве вновь заговорили о необходимости возобновления программы утилизации, так как падение продаж на рынке автомобильного коммерческого транспорта только в первом квартале составило 18%.