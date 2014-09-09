Российский рыбокомбинат подал в суд на правительство из-за введенных санкций

Ранее стало известно, что "Мурманский рыбокомбинат" в августе остановил работу из-за прекращения поставок рыбы из Норвегии. В исковом заявлении, подписанным генеральным директором рыбокомбината Михаилом Зубом, отмечается, что постановление правительства противоречит основным целям государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, ведет к росту цен и банкротству перерабатывающих заводов, а также потере сотен тысяч рабочих мест и крупных налоговых поступлений в бюджет. По его словам, каждый день комбинат несет около 1,5 млн рублей убытков.