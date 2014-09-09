Российский рыбокомбинат подал в суд на правительство из-за введенных санкций

Предприятие несет многомиллионные убытки, однако в отличии принятой практики поддержки госкорпораций, рыбопереработчикам помогать никто не собирается
Верховный суд РФ зарегистрировал иск "Мурманского рыбокомбината", занимающегося переработкой рыбы. Предприятие требует признать незаконным постановление правительства РФ, запрещающее ввоз рыбы из Норвегии в страну, говорится на сайте суда. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.
Сообщается, что заявление поступило в судебную коллегию по административным делам 3 сентября. Дата рассмотрения заявление пока не известна.
Ранее стало известно, что "Мурманский рыбокомбинат" в августе остановил работу из-за прекращения поставок рыбы из Норвегии. В исковом заявлении, подписанным генеральным директором рыбокомбината Михаилом Зубом, отмечается, что постановление правительства противоречит основным целям государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, ведет к росту цен и банкротству перерабатывающих заводов, а также потере сотен тысяч рабочих мест и крупных налоговых поступлений в бюджет. По его словам, каждый день комбинат несет около 1,5 млн рублей убытков.
До введения правительством запрета на ввоз в Россию норвежской рыбы "Мурманский рыбокомбинат" закупал живую треску, мойву, сайду, пикшу и сельдь на норвежских сырьевых аукционах Norges Sildesalgslag и Norges Rafisklag. Во второй половине 2014 года предприятие планировало приобрести 31 000 тонн рыбы. Заменить норвежскую рыбу российской комбинат не в состоянии из-за особенностей технологического процесса, так как он принимает только живую рыбу с наливных судов.
"Мурманский рыбокомбинат", по данным Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, входит в десятку крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России. Производство располагается в Мурманском морском рыбном порту, мощность производства составляет 70 000 тонн в год.
Напомним, правительство 7 августа приняло постановление, ограничивающее импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции против России, - США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список ограничений попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи, а также рыба. Позднее из списка были исключены товары, которые по той или иной причине России трудно заместить: семена, мальки лосося и форели, биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы и другие.
ZRPRESS.RU, Владивосток.