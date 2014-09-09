"Синергия" ожидает улучшения ситуации на алкогольном рынке

Выручка сегмента продуктов питания увеличилась на 4% (до 2,577 млрд рублей), а валовая рентабельность сократилась на 6,4 процентного пункта, до 22,2%. Первое полугодие оказалось сложным для мясоперерабатывающего завода («Синергия» владеет ОАО «Мясокомбинат Находкинский» в Приморье) и молочных заводов группы (ДАКГОМЗ в Хабаровском крае и ОАО «Молочный завод «Уссурийский» в Приморье) из-за повышения стоимости сырья и недостаточного спроса, не позволившего своевременно повысить цены без ущерба для объемов и доли рынка, объяснила «Синергия».