ОАО «Синергия» (ведущая алкогольная компания России) в первом полугодии 2014 года сократило чистую прибыль на 34% по сравнению с прошлогодним показателем, до 275 млн рублей. При этом выручка алкогольного сегмента группы выросла на 2%, до 8,455 млрд рублей, валовая прибыль - на 10%, до 4,305 млрд рублей.
«Синергия» отмечает рост продаж, включая акциз, на 1%, до 17,584 млрд рублей. При этом отгрузки алкогольной продукции сократились на 8%, до 4,375 млн декалитров, на фоне падения рынка на 16% после очередного значительного повышения акциза с 1 января.
Рост выручки был, в частности, обусловлен увеличением отгрузок импортированной алкогольной продукции, отметила компания. Повышение цен и рост импортных операций также привели к увеличению валовой прибыли на 6%, до 4,864 млрд рублей. При этом EBITDA снизилась на 6%, до 1,3 млрд рублей.
Председатель правления «Синергии» Александр МЕЧЕТИН отметил, что снижение чистой прибыли и EBITDA было обусловлено «объективными рыночными факторами - ростом акциза, инфляцией, снижением покупательной способности потребителей, увеличением нелегального рынка».
Во втором полугодии «Синергия» ожидает улучшения ситуации на алкогольном рынке и в 2015 году планирует наращивать объем бизнеса, что потребует инфляционного индексирования заработных плат, инвестиций в поддержание доли рынка и в развитие и продвижение новых брендов.
Кроме того, с 1 января 2015 года впервые за несколько лет уровень акциза повышен не будет, что позволит потребителю адаптироваться к текущему уровню цен на алкогольную продукцию, а группе даст возможность увеличить отгрузки, отмечается в сообщении.
«Благодаря решению правительства РФ заморозить на два года ставку акциза, высока вероятность поступательного смещения общего негативного тренда в положительную зону, что с определенной степенью осторожности позволяет говорить о постепенной адаптации потребителя к новому уровню цен на алкогольную продукцию и улучшению конкурентной среды», - сказал Александр Мечетин.
Выручка сегмента продуктов питания увеличилась на 4% (до 2,577 млрд рублей), а валовая рентабельность сократилась на 6,4 процентного пункта, до 22,2%. Первое полугодие оказалось сложным для мясоперерабатывающего завода («Синергия» владеет ОАО «Мясокомбинат Находкинский» в Приморье) и молочных заводов группы (ДАКГОМЗ в Хабаровском крае и ОАО «Молочный завод «Уссурийский» в Приморье) из-за повышения стоимости сырья и недостаточного спроса, не позволившего своевременно повысить цены без ущерба для объемов и доли рынка, объяснила «Синергия».
Досье "Золотого Рога": ОАО «Синергия» является одним из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Компания производит ликероводочные изделия на семи заводах, в том числе «Уссурийский бальзам» (Приморский край) и Хабаровский ЛВЗ (Хабаровский край). Главные водочные бренды группы - Beluga, Veda, «Мягков» и «Беленькая».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.