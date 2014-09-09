Совсем скоро жители Приморья впервые с 2001 года сами выберут себе губернатора

Вот как это будет работать. Всего в крае будет работать 1481 избирательный участок. 38 из них начали действовать с 3 сентября для обеспечения досрочных выборов. Правом досрочного голосования обладают приморцы, которые по объективным причинам не могут прийти на избирательные участки в день выборов (по болезни, вахтенные, командировочные и другие категории служащих, такие как пожарные, медики, полицейские). Для досрочного голосования не требуется открепительного заявления (институт открепительных удостоверений упразднен). Нужно написать заявление и заполнить бюллетень. Памятки, как необходимо голосовать, представляют собой с одной стороны образец такого удостоверения. Двери избирательных участков открыты ежедневно с 14.00 до 20.00. Многие этим правом уже воспользовались. Для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на выборы, будет организовано голосование на дому.