Совсем скоро жители Приморья впервые с 2001 года сами выберут себе губернатора

14 сентября, возможно, станет особенной датой для приморской истории. В Приморье, как и во всей стране, пройдет Единый день голосования. И, как ожидается, в силу актуальных внешне- и внутриполитических причин, это будут выборы, которые беспрецедентным образом продемонстрируют сильные стороны российской демократии.
В Приморье главная интрига дня - это выборы губернатора из четырех зарегистрированных кандидатов. Поскольку такой возможности у приморцев не было начиная с 2001 года, ее важно реализовать и сохранить. Ради будущего в интересах Приморья.
По словам председателя крайизбиркома Татьяны Гладких, приморские выборы по многим показателям пройдут масштабнее, чем в других регионах. В крае одновременно действуют 22 избирательные кампании: помимо выборов губернатора состоятся выборы глав Ольгинского и Октябрьского районов, выборы депутатов представительных органов, в том числе краевого законодательного собрания, а также выборы глав некоторых поселений.
Вот как это будет работать. Всего в крае будет работать 1481 избирательный участок. 38 из них начали действовать с 3 сентября для обеспечения досрочных выборов. Правом досрочного голосования обладают приморцы, которые по объективным причинам не могут прийти на избирательные участки в день выборов (по болезни, вахтенные, командировочные и другие категории служащих, такие как пожарные, медики, полицейские). Для досрочного голосования не требуется открепительного заявления (институт открепительных удостоверений упразднен). Нужно написать заявление и заполнить бюллетень. Памятки, как необходимо голосовать, представляют собой с одной стороны образец такого удостоверения. Двери избирательных участков открыты ежедневно с 14.00 до 20.00. Многие этим правом уже воспользовались. Для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на выборы, будет организовано голосование на дому.
Всеобщие выборы пройдут 14 сентября с 8.00 до 20.00. Определить адрес своего избирательного участка несложно - достаточно позвонить в справочную службу 09 или 009 («Ростелеком») и назвать место жительства. Данной услугой можно воспользоваться бесплатно.
Для того чтобы выборы в крае прошли максимально прозрачно, на участках традиционно будут присутствовать наблюдатели, представляющие партии кандидатов. По закону, одновременно на одном участке может присутствовать только один наблюдатель от определенного кандидата.
«Предварительные итоги выборов будут опубликованы сразу после окончания голосования. Сначала протоколы передают в территориальную избирательную комиссию, затем одновременно - в Крайизбирком и Центризбирком, затем разместят на сайте избирательной комиссии», - рассказывает председатель Краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.
Хотя сама процедура голосования займет немного времени, в подавляющем большинстве случаев, особенно в городах и крупных поселках, в день выборов пройдет презентация новых культурных и спортивных сооружений, что само по себе достойно внимания.
Также в местах проведения выборов будут устроены разнообразные концерты и ярмарки, выступления звезд приморской эстрады и патриотические флэш-мобы молодежи.Повышенное внимание государства к предстоящим выборам свидетельствует о повышении потребности в более активном участии граждан во внутриполитической жизни и проводимых преобразованиях. Понятно, главный вопрос, который поднимает 14 сентября, - это вопрос будущего Приморского края, и свой выбор в Единый день голосования сделают около полутора миллионов приморцев.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.