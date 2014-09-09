Торговой точке на популярном рынке Владивостока запретили торговать мясной продукцией

В Приморье продолжаются выездные мероприятия по факту проверки обращений граждан о повышении цен на продукты питания. 8 сентября в одной из торговых точек на Некрасовском рынке приостановлена реализация всех мясных продуктов, сообщает www.primorsky.ru. Пока продукция помещена на ответственное хранение до предъявления сопроводительных документов, противном случае товар будет изъят специалистами Роспотребнадзора и уничтожен. Совместная проверка сотрудников департамента лицензирования и торговли Приморья, Роспотребнадзора и антимонопольной службы организована по поручению главы Приморья Владимира Миклушевского и нацелена на торговые точки, на которые поступают жалобы от жителей края. Торговый павильон на Некрасовском рынке – одна из таких. Жители Приморья отмечают здесь рост цен на мясную продукцию, а также нарушение правил розничной торговли. В ходе проверки данной торговой точки жалобы потребителей подтвердились. Продавец не смогла предъявить сопроводительные документы на товар, а потребовать их может любой потребитель. «Действительно выросли цены на мясо. Более того, продавец не смогла предъявить сотруднику Роспотребнадзора приходные документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. В сопроводительных документах указывается не только цена товара и его объем, но и цена поставки, по которой товар поступил в данное предприятие», - пояснила заместитель директора департамента лицензирования и торговли Приморья Марина Королева. Сотрудник Роспотребнадзора Елена Кривенко также зафиксировала нарушения правил розничной торговли. В павильоне отсутствовали сведения о государственной регистрации предприятия, вывеска с режимом работы, правила продажи товара. А изучив маркировку продукции, специалист-эксперт обнаружила несоответствия данным, изложенным на ценнике. «Например, голень согласно маркировке должна продаваться охлажденной, а по факту она замороженная, заветренная и истекшим сроком годности. Этот продукт подлежит снятию с продажи», - отметила сотрудник Роспотребнадзора. Дождавшись руководителя торговой точки, стало ясно, что все сопроводительные документы, которые оказались на руках, оформлены на стороннего человека, а не на владельца павильона. Комиссией принято решение о снятии товара с реализации. Затем эксперты посетили ряд торговых точек в районе рынка на Третьей Рабочей, где провели мониторинг цен на продукты питания. По словам представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Юрия Кирсенко, в ходе рейда удалось зафиксировать факты, требующие дополнительной проверки. «Мы уже несколько недель ведем мониторинг цен на ряд продуктов питания. Наша задача - определить болевые точки. Если рост цен на определенный товар сильно выделяется на общем фоне, предстоит выяснить, почему. Интересные факты я зафиксировал, и мы их будем отрабатывать. Если нарушение будет доказано, применим штрафные санкции», - пояснил Юрий Кирсенко. Отметим, департамент лицензирования и торговли Приморья проводит мониторинг цен на продукты питания в целях оперативного сбора информации и реагирования на сигналы граждан. «С начала сентября на телефон «горячей лини» поступило 25 сообщений о повышении цен и нарушении правил торговли, нарушении прав потребителей. Больше всего жители жалуются на рост цен на свинину, говядину, мясо птицы, сыр и колбасные изделия. Учитывая количество схожих обращений, главой края дано поручение проводить разбирательство с выездом на место в каждом заявленном случае», - рассказала Марина Королева. Сообщить о фактах роста цен жители Приморья могут по телефонам 221-58-03 и 221-58-04. Напомним, накануне в выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» глава региона отметил, что в Приморье самыми разными способами будет решаться вопрос по сдерживанию цен на продукты. «Я дал поручение вице-губернатору Сергею Сидоренко вместе с представителями ФАС, Роспотребнадзора совершить рейд по магазинам – для начала Владивостока, потом и на других территориях края. Нужно посмотреть, где, какие цены, и насколько обоснованно они повысились», - заявил Владимир Миклушевский. Он подчеркнул, что предупреждать о рейдах торговцев не будут, а продавцы, которые необоснованно завышают цены, будут достаточно жестко наказаны. ZRPRESS.RU, Владивосток.