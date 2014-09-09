У штурвала группы FESCO встал гендиректор Владивостокского морского торгового порта

«За полтора года работы в FESCO Руслан (Шарафович) выполнил основную задачу, поставленную перед ним акционерами. Под его руководством была разработана новая долгосрочная стратегия компании до 2020 года. Согласно ей, FESCO должна укрепить свои позиции как крупнейшая транспортная группа России, связывающая российский Дальний Восток, Азию и Европу морскими линиями и транссибирскими контейнерными поездами», - сказал Александр ВИНОКУРОВ, президент группы «Сумма» (основной акционер FESCO).