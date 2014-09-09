Украинским беженцам в Приморье организовали "скайп"

«По понятным причинам мы не можем сейчас организовать общение по «скайпу» с родными, которые остались на охваченном войной Юго-Востоке Украины. А вот видеозвонки на территории России - это в наших силах. Важно, чтобы люди знали, в каких субъектах Российской Федерации находятся их близкие, а дальше уже дело техники и совместной работы с представителями социальных учреждений», - рассказала Лилия Лаврентьева.