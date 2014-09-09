В Приморье порт "Вера" будут строить китайцы

«Можно ожидать, этот проект («Порт «Вера». - Прим. авт.) еще столкнется с проблемами экологического характера, которые сейчас приписывают проекту в бухте Теляковского (проект СДС). Интересно будет посмотреть, как будут выходить из этой ситуации авторы проекта из «Ростеха». Им же придется решать еще одну сложную задачу: на планируемой территории достаточно серьезные глубины, что осложняет строительство причальных стенок», - говорит представитель одной из стивидорных компаний Приморья.