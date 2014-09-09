В Приморье порт "Вера" будут строить китайцы

Стоит ожидать, что новый угольный терминал еще столкнется с проблемами экологического характера
Госкорпорация «Ростех» и китайская государственная корпорация «Шэньхуа» (Shenhua) договорились о проектах в угледобыче и электроэнергетике с инвестициями $8-10 млрд. Речь идет о проектах развития промышленной и логистической инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, сотрудничестве в области инвестиций, совместного освоения угольных месторождений и развития сопутствующей инфраструктуры.
В июне 2014 года ООО «Ростех - Глобальные ресурсы» (дочерняя компания «Ростеха») подписала с Shenhua документ о совместном освоении Огоджинского угольного месторождения в Амурской области с примерным объемом инвестиций $5 млрд. Помимо этого, партнеры намерены построить угольный порт «Вера» в Приморском крае, соглашение о развитии которого в декабре 2013 года подписали «Ростех», ФГУП «Росморпорт» и южнокорейская Kowepo.
Угольный морской терминал «Порт «Вера» располагается на территории рядом с городом Большой Камень. Акватория терминала расположена в районе мыса Открытого и бухты Беззащитной. Естественные глубины в районе строительства достигают 25 метров. Для размещения терминала выделен земельный участок площадью 826 га. Планируемая мощность - 20 млн тонн в год. Предусмотрен склад временного хранения вместимостью 1,5 млн тонн.
Инвестором проекта выступает ООО «Порт «Вера», зарегистрированное в городе Фокино с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. По сведениям «Золотого Рога», 75% ООО принадлежит Дмитрию НОВИКОВУ, бывшему гендиректору и совладельцу ЗАО «Росинжиниринг». Еще 25% - ООО «Ростех - Глобальные ресурсы».
Эксперты отмечают, что территориально планируемый терминал находится ближе к населенным пунктам, чем аналогичный терминал, который планирует построить в бухте Суходол кемеровский холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС).
«Можно ожидать, этот проект («Порт «Вера». - Прим. авт.) еще столкнется с проблемами экологического характера, которые сейчас приписывают проекту в бухте Теляковского (проект СДС). Интересно будет посмотреть, как будут выходить из этой ситуации авторы проекта из «Ростеха». Им же придется решать еще одну сложную задачу: на планируемой территории достаточно серьезные глубины, что осложняет строительство причальных стенок», - говорит представитель одной из стивидорных компаний Приморья.
«Ростех - Глобальные ресурсы» оценивает стоимость терминала, включая все работы, связанные со строительством причалов и припортовых железнодорожных путей, в $1 млрд, из них примерно половина средств требуется для строительства автомобильных и железных дорог. В частности, предусмотрены реконструкция части существующего железнодорожного пути направления «Смоляниново - Дунай» (протяженность нового пути - 14 км) и подъездная автомобильная дорога протяженностью 6 км.
«У нас есть технические условия от РЖД на 20 млн тонн, и эти техусловия находятся в рамках развития железных дорог как в регионе, так и по всей длине БАМа и Транссиба. Мы вписываемся в общую картину грузопотоков», - сообщил в интервью ИТАР-ТАСС генеральный директор «Ростех - Глобальные ресурсы» Андрей КОРОБОВ.
Предполагается, что часть мероприятий и инфраструктурных объектов будет профинансирована за счет различных мер государственной поддержки, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Ростех» уже подготовил технико-экономическое обоснование проекта, рассчитывает пройти экологическую и Главгосэкспертизу до середины 2015 года, тогда же планируется получить разрешение на строительство. Запуск первой очереди порта ожидается в 2017 году, второй очереди - в 2019-2020 годах.
Земля под порт уже арендована, проектные работы ведет ЗАО «Росинжиниринг» (генеральный проектировщик).
«Ростех» предварительно подписал 12 соглашений с грузоотправителями, о готовности зарезервировать мощности под свои грузы говорят и Shenhua, и Kowepo.
В рамках освоения Огоджинского месторождения предусматривается создание добывающих и обогатительных объектов. Предполагается, что высококалорийный уголь будет экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай. Добываемый низкокалорийный уголь может быть использован для производства электроэнергии на угольной электростанции на месторождении.
Суммарные запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинского угленосного района оцениваются в 1,6 млрд тонн. Предполагаемая инвестиционная потребность проекта составляет от $5 млрд. В результате реализации проекта к 2019 году планируется добыча энергетического угля на уровне 30 млн тонн в год, что позволит сформировать в регионе минерально-сырьевой кластер.
«Ростех» также рассматривает возможность строительства генерирующих мощностей и высоковольтных ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай. Решение по объему мощности объектов электрогенерации к строительству будет принято исходя из расчетов потенциала рынка сбыта электрической энергии на территории РФ и возможностей экспорта электроэнергии в Китай и иные страны АТР.
«Ростех» и Shenhua сформируют совместную рабочую группу для координации деятельности сторон и решения технических задач, в том числе работы проектных институтов в КНР и России, которые займутся подготовкой технико-экономических обоснований каждого проекта.
Затем планируются переговоры по созданию совместных предприятий и утверждение дальнейших направлений сотрудничества по реализации каждого из проектов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.