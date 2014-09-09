Владивостокская крепость поддалась натиску гостей

В субботу, 6 сентября, на территории форта Поспелова, на острове Русском, завершился второй ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость». Фестиваль посвящен уникальному комплексу оборонительных сооружений.
Цель проведения фестиваля - формирование образа Приморского края как региона, внимательно относящегося к историко-культурному наследию Российского государства. Владивостокская крепость должна стать одной из точек роста направления внутреннего и въездного туризма Приморского края и Тихоокеанского региона России.
Уникальный комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость» должен стать одним из обязательных объектов в туристических маршрутах как иностранных туристов, прибывающих в Приморский край, так и жителей российских регионов. Эффективная демонстрация туристического потенциала Владивостокской крепости позволит привлечь не только число посетителей, но также число туристов и инвесторов, готовых финансировать проекты в этой сфере экономики Приморского края.
Включение фестиваля «Владивостокская крепость» в комплекс мероприятий федерального уровня позволит привлечь дополнительное внимание к Приморскому краю, его туристическому потенциалу и экономическому развитию. Такая интеграция потенциально позволит привлечь внимание к Владивостокской крепости как к культурно-историческому наследию России и реализовать проект реставрации данного объекта.
Большой интерес вызвал фестиваль в этом году. Первые бесплатные автобусы отошли от Спортивной набережной в 11 и в 12 часов, но очереди из десятков людей выстроились гораздо раньше. В общей сложности было проведено 28 бесплатных экскурсий для более чем полутора тысяч человек.
За весь день площадку фестиваля посетило более трех тысяч человек. Фестиваль собрал на своей площадке школьников, студентов, пенсионеров, военнослужащих, учащихся техникумов и колледжей, иностранных студентов, ветеранов, курсантов ТОВМИ, курсантов МЧС, иностранных туристов, инвалидов города. Очень много жителей города и края приезжали самостоятельно на своих машинах, семьями, с детьми и друзьями. На подходе к форту гостей встречала группа военнослужащих, демонстрирующая смену караула и строевой шаг.
Во время фестиваля жители смогли познакомиться с историей Владивостокской крепости, этапами ее строительства, а также с историей и подземельями форта Поспелова. Экскурсии проводились опытными экскурсоводами, среди которых был и Николай АЮШИН, один из авторов книги о Владивостокской крепости.
На территории форта развернулось много интерактивных площадок. Это был кинотеатр в одном из казарменных помещений форта, где транслировались фильмы о Владивостокской крепости. Работала мультимедийная экспозиция, где на информационных стендах можно было прочесть много интересных фактов из истории крепости.
В одном из помещений для выкатных орудий развернулась историческая экспозиция, воссозданный командный пункт дореволюционных времен привлек большое внимание как взрослых, так и детей.
По соседству с командным пунктом распахнула свои двери улица мастеров. У кузнеца можно было отчеканить монеты с различными нанесениями. По территории форта то и дело прогуливались прекрасные дамы в сопровождении офицеров.
С утра на фестивале воцарилась настоящая творческая атмосфера. На видовой площадке расположились учащиеся Академии искусств, которые в своем творчестве постарались передать дух Владивостокской крепости. Проводился мастер-класс по современной фотографии под руководством председателя Приморского краевого отделения Союза фотохудожников России Юрием ЛУГАНСКИМ.
А также в течении всего дня на территории форта звучали музыка, песни, шла концертно-развлекательная программа, выступали творческие коллективы города и края!
В следующем году ждем всех жителей и гостей Приморского края на третьем ежегодном фестивале «Владивостокская крепость», который обещает быть еще более интересным, еще более красочным!
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.