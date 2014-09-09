Владивостокская крепость поддалась натиску гостей

За весь день площадку фестиваля посетило более трех тысяч человек. Фестиваль собрал на своей площадке школьников, студентов, пенсионеров, военнослужащих, учащихся техникумов и колледжей, иностранных студентов, ветеранов, курсантов ТОВМИ, курсантов МЧС, иностранных туристов, инвалидов города. Очень много жителей города и края приезжали самостоятельно на своих машинах, семьями, с детьми и друзьями. На подходе к форту гостей встречала группа военнослужащих, демонстрирующая смену караула и строевой шаг.