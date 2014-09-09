Во Владивостоке авторынок "Зеленый угол" "встал колом"

Продавцы подержанных иномарок из Японии приезжали во Владивосток на авторынок «Зеленый угол»
В минувший четверг на владивостокском авторынке «Зеленый угол» с утра высадился японский десант, который мгновенно привлек к себе внимание публики. Продавцы подержанных иномарок внимательно следили за тем, как японцы осматривали их товар, что-то записывали к себе в блокноты и фотографировали место событий.
Немногочисленные покупатели, оказавшиеся поблизости в этот ранний час, удивлялись появлению на рынке людей, непосредственно причастных к изготовлению столь полюбившихся российским автомобилистам «Тойот» и «Ниссанов». Делегация из Страны восходящего солнца с участием представителей японских деловых кругов и японского парламента знакомилась с работой крупнейшего в России рынка подержанных японских автомобилей.
Стоит отметить, что японцы вовсе не редкие гости на «Зеленом углу». Представители японского автобизнеса достаточно регулярно посещают владивостокский авторынок, отслеживая ассортимент и тенденции покупательского спроса. В разное время здесь бывали и владельцы крупных японских автоаукционов, и сотрудники тех же Toyota или Nissan. Однако нынешний визит в значительной мере отличался от прежних довольно мрачным фоном, который сегодня сопутствует связям России с внешним миром.
Своеобразным напоминанием о сложной международной обстановке стал рев пролетающих над Владивостоком истребителей. В том, что Москва относит Японию скорее к своего рода противникам, гостям из Токио пришлось убедиться в тот же день. Пока японские парламентарии интересовались повседневной жизнью «Зеленого угла», их российский коллега, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ГОРБУНОВ в своей речи на пленарном заседании открывшегося во Владивостоке IX Международного конгресса рыбаков предложил ввести уже «рыбные» санкции против Японии.
Между тем втягивание России в украинский кризис уже и так отразилось на продажах автомобилей самым негативным образом. По мнению продавцов «Зеленого угла», именно события на Украине являются первопричиной того, что рынок даже в самый горячий летне-осенний сезон «стоит колом».
«Рубль падает, из-за санкций повысились процентные ставки по кредитам, подорожали продукты питания, людям стало не до обновления машин. Сократилась маржа сибирских перекупщиков, которые составляли большую долю клиентов авторынка, многим стало невыгодно ехать во Владивосток за автомобилем. Нам тоже приходится сильно ужиматься и работать с минимальной прибылью или вообще без нее, так как машины продаются за рубли, а таможенные платежи государство с нас берет в валюте. И никому неизвестно, куда вообще заведет экономику война на Украине», - сетуют ветераны «Зеленки», с ностальгией вспоминающие докризисные времена, когда приморский авторынок обеспечивал тысячи людей работой и недорогими, но качественными иномарками.
Напомним, в наиболее успешном для «Зеленого угла» 2008 году через таможни Дальнего Востока прошло более 500 тысяч ввезенных в Россию автомобилей, после чего правительство РФ приняло решение о введении заградительных пошлин, и импорт иномарок сразу сократился более чем в десять раз. Сегодня, правда, его объемы опять возросли и, по данным Дальневосточного таможенного управления составляют 222 тысячи автомобилей по итогам 2013 года, однако времена автобума прошли безвозвратно, и достичь былых показателей никто даже не мечтает. Сегодня участники рынка думают скорее о том, как сохранить существующие объемы и не свалиться в новую экономическую пропасть.
«Стоимость автомобилей на японских аукционах с 2008 года выросла в среднем почти в три раза, - отметил один из дилеров «Зеленого угла» Дмитрий. - Соответственно закупочным ценам выросли и продажные. То есть на наш бизнес влияние оказывает не только российская инфляция, но и японская».
Представители японского автобизнеса вполне согласились с такой оценкой, а директор одной из японских фирм по продаже подержанных автомобилей Хироюки ЧИБА задал вопрос: из чего, в целом, складывается конечная цена автомобиля на «Зеленом углу»? Ответ наших продавцов, что более 50% стоимости машины составляет таможенная пошлина, с раскладкой в привычных японцам иенах на примере минивэна Toyota Alphard, привел гостей в шок. Учитывая, что ввезти в Японию иностранный автомобиль можно совершенно беспошлинно, их замешательство легко понять. Другое дело, что продать чужую машину в Стране восходящего солнца довольно проблематично, но тут дело совершенно не в пошлинах.
Японскую делегацию интересовало все: как организована доставка автомобилей на «Зеленый угол» из Японии, сколько времени занимает растаможка, где происходит оформление купленного автомобиля, предоставляются ли в России кредиты на приобретение подержанного автомобиля, и другие подробности. Учитывая, что авторынок Японии, как и в целом мировой авторынок, испытывает общие для всех проблемы со сбытом, интерес его участников к российскому опыту понятен. Мало ли, вдруг наши продавцы отыскали секрет «волшебной палочки», способной враз устроить поступательное движение вперед…
Увы, похвастаться «Зеленому углу» сегодня особенно нечем. Тем не менее итогами своего посещения крупнейшего в стране праворульного авторынка японцы остались довольны. Они собственными глазами увидели популярность своих автомобилей на Дальнем Востоке и узнали, что нужно сделать для того, чтобы ее сохранить. Приморские автобизнесмены, в свою очередь, получили ответы на интересующие их вопросы о том, как японцы видят перспективы развития экономических связей на примере автомобильного рынка. По мнению одного из руководителей делегации, председателя парламентского комитета Либерал-демократической партии Японии госпожи Юкари САТО, необходимость в тесном сотрудничестве должна сохраняться даже в такие сложные времена, как сегодня.
К сожалению, как показало вышеупомянутое заявление российского государственного чиновника по поводу возможности применения санкций к Японии, экономические интересы Приморья в очередной раз разошлись с политическими интересами Москвы…
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.