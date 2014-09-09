Во Владивостоке авторынок "Зеленый угол" "встал колом"

Напомним, в наиболее успешном для «Зеленого угла» 2008 году через таможни Дальнего Востока прошло более 500 тысяч ввезенных в Россию автомобилей, после чего правительство РФ приняло решение о введении заградительных пошлин, и импорт иномарок сразу сократился более чем в десять раз. Сегодня, правда, его объемы опять возросли и, по данным Дальневосточного таможенного управления составляют 222 тысячи автомобилей по итогам 2013 года, однако времена автобума прошли безвозвратно, и достичь былых показателей никто даже не мечтает. Сегодня участники рынка думают скорее о том, как сохранить существующие объемы и не свалиться в новую экономическую пропасть.