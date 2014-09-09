Во Владивостоке завершился Международный конгресс рыбаков

В столице Приморья завершился ежегодный Международный конгресс рыбаков, и хотя никаких революционных заявлений (кроме санкционных резкостей, пожалуй) на этой площадке сделано не было, рыбацкому сообществу предложили подумать о консолидации бизнес-интересов и интересов государства.
Именно это, наверное, и есть основной посыл всех чиновников, принявших участие в мероприятии. Причем если раньше рыбаки считали, что власть не сильно прислушивается к их мнению, то в этот раз большинство выступающих докладчиков отмечало, что настало время, когда нужно не вставать в оппозицию власти, а пристраиваться в кильватер государственного курса.
Тон конгрессу задало первое масштабное и публичное выступление главного рыбака страны - главы Федерального агентства по рыболовству Ильи ШЕСТАКОВА. Он заявил, что десятилетний срок действия договоров о закреплении долей квот может быть увеличен, одновременно созданы условия для инвестиционной активности в отрасли.
Напомним, что сегодня срок закрепления долей квот составляет 10 лет. «На следующий период закрепления долей квот мы готовим сразу целый комплекс условий. Так, предлагается повысить с 50% до 70% порог необходимого освоения квот в течение двух лет подряд, при недостижении которого осуществляется принудительное прекращение права на добычу, - рассказал глава Росрыболовства. - При этом освоение квот должно осуществляться пользователями в течение двух лет подряд в объеме не менее 70% на судах, находящихся в собственности или в финансовом лизинге». Также будет законодательно запрещено дробление долей для решения вопроса с «квотными рантье».
По сути, реализация заявленных мер даже на 50% может существенно повлиять на ресурсное закрепление за компаниями. Из более полутора тысяч компаний, имеющих право на добычу биоресурсов, около 30% - компании-рантье. И они, безусловно, такой модернизации не будут рады, но другая часть бизнеса может существенно увеличить объемы добычи, а это, в свою очередь, скажется на капитализации бизнеса и инвестиционной привлекательности.
Пожалуй, именно «серость» бизнеса определенно начинает раздражать руководство страны и крупных игроков рынка. Поэтому большинство руководителей крупных компаний поддерживают модернизацию исторического принципа, так как понимают: перемены неизбежны и будет лучше, если их компании будут влиять на этот законотворческий проект.
Еще один больной вопрос для дальневосточников - прибрежное рыболовство. По словам главы отрасли, для разграничения прибрежного и промышленного рыболовства предлагается нормативно закрепить размеры «прибрежных» судов, одновременно запретив возможность перегрузки рыбной продукции в море. Такие требования к прибрежному рыболовству должны быть компенсированы приоритетностью установления прибрежной квоты перед промышленной. При этом в 2018 г. рыбопромышленники будут иметь право выбора, на какой вид рыболовства подавать заявки на следующий период. «Считаем, что прибрежное рыболовство должно регулироваться техническими характеристиками судов. При этом мы намерены реализовать на практике принцип единого промыслового пространства», - заявил руководитель ФАР.
А вот определенной концепции по развитию переработки у власти нет. Заявления о развитии этого сектора экономики, сделанные на первом конгрессе рыбаков, почти полностью актуальны и сегодня, а блудливая риторика чиновников наталкивает на мысль, что в ближайшие несколько лет масштабных изменений не будет. Хотя предполагается, что будет вестись последовательная работа по повышению глубины переработки рыбной продукции, производимой на отечественных предприятиях. Одна из задач – уйти от статуса экспортера рыбного сырья и нарастить долю товара с высокой добавленной стоимостью в структуре поставок за рубеж и на внутренний рынок.
Что такое добавленная стоимость в отечественной переработке, сказать тяжело: в условиях дефицита рыбной продукции пропорционально увеличенному спросу растет только цена. То есть добавленная стоимость формируется спекулятивными настроениями, а государство пытается разрулить ситуацию не экономическими методами, а административным регулированием. Что в условиях рыночной экономики практически невозможно.
«Я отчасти согласен с этим мнением рыбацкой общественности: сегодня рыбохозяйственный комплекс России нуждается в уточнении целеполагания», - заявил Илья Шестаков.
Добавочная стоимость очень перекликается со строительством кластера в Приморье. Ведь созданная инфраструктура рыбного кластера может стать фундаментом новой отрасли рыбопереработки в России, но, увы подробностей реализации проекта, кроме общих заявлений, пока не нет.
«Считаю перспективным развитие рыбохозяйственного кластера здесь, в бухте Суходол. Могу сказать, что на данный момент важно обсудить это с рыбацким сообществом и подготовиться к привлечению инвесторов. Такой кластер даже с участием государства не будет существовать, если сюда не придут инвесторы. Государство со своей стороны готово стимулировать и оказывать всяческую поддержку. Но наша общая задача – заняться поиском инвесторов», - сообщил руководитель отрасли.
«Мы со своей стороны подготовительную работу выполнили. Мы профинансировали почти 37 миллионов рублей за счет краевого бюджета и ждем решения правительства», - отметил глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
А профильный вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, от имени руководства края заключил договор о сотрудничестве с участниками региональных отраслевых ассоциаций.
«Мы зафиксировали факт развития отношений органов власти Приморского края, уполномоченных в области рыболовства, и ассоциаций, которые существуют и функционируют на территории Приморья. И эти взаимоотношения выстраивались и выстраиваются достаточно давно, они уже реализованы в ряде подзаконных актов Приморского края. Но такого соглашения раньше не было, где бы мы взяли на себя взаимные обязательства по развитию отрасли», - сообщил вице-губернатор после подписания соглашения.
Как отметил Сергей Сидоренко, подписанный договор является бессрочным, он подчеркнул, что должно проходить укрупнение и консолидация предприятий. «У нас на сегодняшний день встречаются ситуации, когда одно или два предприятия хотят создать свою ассоциацию, кто-то еще свою, у нас их много, а единой позиции от рыбацкой общественности не звучит. Звучит голос разных ассоциаций, который существенно снижает эффективность взаимодействия рыбацкой общественности и власти», - заключил вице-губернатор.
Под соглашением поставили подписи руководители пяти ассоциаций: президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ, президент Ассоциации «Ярусный промысел» Михаил ЗАЙЦЕВ, президент Ассоциации разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования Сергей ЛЕЛЮХИН и представитель Дальневосточной ассоциации «Аквакультура».
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.