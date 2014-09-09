Во Владивостоке завершился Международный конгресс рыбаков

А вот определенной концепции по развитию переработки у власти нет. Заявления о развитии этого сектора экономики, сделанные на первом конгрессе рыбаков, почти полностью актуальны и сегодня, а блудливая риторика чиновников наталкивает на мысль, что в ближайшие несколько лет масштабных изменений не будет. Хотя предполагается, что будет вестись последовательная работа по повышению глубины переработки рыбной продукции, производимой на отечественных предприятиях. Одна из задач – уйти от статуса экспортера рыбного сырья и нарастить долю товара с высокой добавленной стоимостью в структуре поставок за рубеж и на внутренний рынок.