Жители Владивостока уверены в собственном завтрашнем дне

Показатели Владивостока, замеряемые ЦСИ, отражают средние результаты для «большой» России. Для Владивостока характерен устойчивый уровень населения, удовлетворенного своей жизнью. Этот показатель на протяжении последних пяти лет колеблется от 76 до 79%. Значительные скачки по этому параметру были зафиксированы в 2009 г. - на 13 п.п. и в 2010 г. - на 10 п.п. выше предыдущих показателей. Для сравнения, доля тех, кто был полностью или в основном доволен своей жизнью, в 2008 г. во Владивостоке составляла 55%, в 2009 г. - 68%, в 2010 г. - 78%, в текущем году - 79%.