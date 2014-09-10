Безработным приморцам предлагают получить специальность бесплатно

С начала года служба занятости Приморья направила на профобучение около 2,7 тысяч безработных. 70 процентов из них получили рабочие специальности, сообщает www.primorsky.ru. Традиционно наиболее востребованными на рынке труда региона являются водители, продавцы, электрогазосварщики, повара, машинисты экскаватора, машинисты котельных установок. По информации департамента труда и социального развития края, все больший интерес у безработных вызывает образовательная программа «Руководитель малого и среднего бизнеса». Направление на профессиональное обучение безработный может получить при условии, если он не имеет специальности или желает получить новую профессию для дальнейшего трудоустройства. В приоритетном порядке направление на учебу получают безработные инвалиды, граждане, уволенные с военной службы, выпускники общеобразовательных учреждений, граждане, впервые ищущие работу и при этом не имеющие профессии. Сегодня обучение проводится более чем 150 профессиям. Это специальности для рыбопромышленной отрасли, сферы строительства, оказания услуг населению, транспорта, медицинского обслуживания, торговли и общественного питания. Соискателям предлагают пройти обучение в одном из ста учебных заведений края. Обучение ведется по современным технологиям и инновационным методикам. Учебный процесс адаптирован для обучения взрослого населения. В департаменте подчеркивают: профессиональное и дополнительное обучение безработных – один из действенных способов их трудоустройства по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.