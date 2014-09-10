Что даст Приморью новая система управления, которую выстроил глава региона

«Задача организации - защита интересов приморских предприятий на краевом и федеральном уровне. Совместно с региональными властями и промышленниками мы должны разработать программу развития отрасли на 10 лет вперед, - рассказывает Алексей Авершин. - В перспективе в Приморье появится металлический передел, который позволит выпускать не концентрат, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это очень важно, потому что сейчас горно-металлургические предприятия края разрознены и выживают в одиночку, несмотря на то что Приморье богато месторождениями цинка, вольфрама, серебра и свинца. Есть даже запасы сапфиров, которые, по мнению экспертов, у нас находятся в промышленных объемах».