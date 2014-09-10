Что даст Приморью новая система управления, которую выстроил глава региона

По результатам «Большого проезда» Владимира МИКЛУШЕВСКОГО все муниципалитеты Приморья получили кураторов - одного из вице-губернаторов. Если предложенная «система патроната» заработает, это положительно скажется на развитии территорий, отмечают эксперты.
Как заявляет сам Миклушевский, проехавший за два месяца по всем районам края, главная задача куратора - помощь в решении актуальных текущих проблем, а также разработка внятного плана по развитию вверенной территории на ближайшие 5-10 лет.
Выявить «болевые точки», мешающие процветанию каждого из муниципалитетов Приморья, - такой была одна из целей «Большого проезда». Беспрецедентный проект позволил приморцам напрямую рассказать главе региона о наболевшем. В каждом муниципалитете глава края и его команда работали целый день, в том числе общались с главами территорий, депутатами, коллективами предприятий и населением.
Чтобы помочь каждому району, Владимир Миклушевский предложил ввести весьма необычную для Приморья систему кураторства. Теперь проблемы муниципалитетов станут решаться не только на местном, но и на краевом уровне, уверены эксперты.
Так, по мнению кандидата политических наук Ольги ЛЕЙЧЕНКО, назначение регионам кураторов - хорошая практика.
«Вице-губернатор находится в шаговой доступности от главы региона, и, если муниципалитету в срочном порядке потребуется помощь Владимира Миклушевского, местные власти смогут обратиться через своего управленца. Теперь проблемы районов станут проблемами краевого масштаба», - считает она.
Некоторые из вице-губернаторов вообще родом из вверенных им территорий. Так, Олег ЕЖОВ - куратор Уссурийска, окончил здесь школу. А Сергей СИДОРЕНКО родом из Хорольского района, который он теперь будет курировать.
«Сергей Петрович - наш земляк. Он родился в селе Новодевица, вырос здесь. Ему знакомы проблемы Хорольского района и все, что здесь происходит. Он имеет профильное образование и сможет грамотно посодействовать в вопросах управления муниципалитетом. Многие хорольцы надеялись на такое назначение», - говорит начальник управления народного образования Хорольского муниципального района Алла АБРОСИМОВА.
В начале сентября вице-губернаторы уже отправились в подшефные районы для проработки генпланов развития и решения текущих вопросов.
Первые итоги «Большого проезда»
Многие проблемы в районах удалось решить прямо на месте. Так, например, почти все жители края заметили, после приезда Миклушевского активизировались дорожные работы. Буквально за неделю был отремонтирован проблемный участок дороги в Чугуевском районе. А третью развязку на скоростной трассе «Де-Фриз - Седанка» пообещали сдать уже в сентябре. Дополнительное финансирование выделено для асфальтирования дороги «Терней - Рудная Пристань». Причем для ускорения работ в Тернейском районе возведут асфальтовый завод. А к концу поездки, послушав жалобы дорожников Ольгинского района, что они сидят без работы, Миклушевский уволил директора «Примавтодора».
Дорогу самолетам
Жители отдаленных районов края поднимали вопрос о возрождении былого авиасообщения. Уже сегодня край закупает три самолета, а также два вертолета для санитарной авиации. Первый самолет уже доставлен в край, а дотации на краевые авиалинии обещают увеличить в бюджете более чем в 4 раза. Так, с 22 августа возобновлены полеты в северные районы края: Терней, Агзу, Светлую, Единку и Самаргу. Открыт также и новый авиамаршрут «Дальнереченск - Олон - Охотничий - Единка - Самарга». С 1 сентября возобновлен рейс «Владивосток - Кавалерово - Пластун».
Малокомплектные школы в обиду не дадут
Не удалась попытка главы Михайловского района закрыть малокомплектную школу в селе Григорьевка. Достучаться до местной власти родителям ее учеников не удалось - постановление о закрытии школы глава района уже подписал. Тогда родители и учителя пошли на крайние меры - написали плакат с обращением к главе Приморья с просьбой сохранить школу. Миклушевский плакат увидел по дороге в Хорольский район, постановление о закрытии школы тут же аннулировали.
Дровами обеспечат всех
Почти в каждом районе жители озвучивали проблему по заготовке дров: людям приходится покупать их у перекупщиков, так как разрешение на самостоятельную заготовку дров получить проблематично. Оперативно решить эту проблему Миклушевский поручил своему заместителю - Василию Усольцеву. Теперь не жители будут бегать за лесничим, а он сам должен прийти к людям и принять заявление о необходимом количестве дров. Для этого будет составлен специальный график. Кроме того, увеличен объем заготовки дров для населения - с 200 тысяч до 427 тысяч кубометров в год.
Также принято решение о создании в крае заготовительных кооперативов, куда сельхозпроизводители смогут сдавать продукцию. А жители Лазовского района, где протекают две большие реки - Киевка и Черная, - наконец-то смогут официально ловить рыбу. А по многочисленным просьбам пчеловодов администрация Приморья уже подготовила предложения в Россельхоз, чтобы на законодательном уровне внести липу в перечень пород деревьев, запрещенных к вырубке.
Водоканалы Приморья проверят
Много жалоб населения касалось качества воды. По распоряжению главы региона сегодня представители прокуратуры работают на Лесозаводском водоканале, а также идет проверка на гидротехнических сооружениях Ханкайского района. Правоохранительные органы также проверят законность продажи Дальнереченского водовода. А краевые власти намерены помочь Варфоломеевскому сельскому поселению решить проблему с водоснабжением и очистными сооружениями.
Жаловались жители и на мусорные свалки. Главной хорошей новостью для них стало то, что в крае уже разрабатывают программу по строительству полигонов ТБО. Всего будет открыто 14 новых межмуниципальных производств.
«Бор» и ГОК будут работать
В ходе рабочих поездок по краю Миклушевский заявил и о серьезном возрождении горнорудной отрасли в Приморье. По мнению специалистов, ее развитие тормозится из-за недостаточной геологической разведки новых месторождений.
В Светлогорье, Лесозаводске и Кавалерово Владимир Миклушевский объявил о начале работ в этой сфере. Уже в следующем году в Лесозаводском начнется геологоразведка графитовых, а в 2016 году - разведка марганцево-железорудного месторождений. В поселке Восток Красноармейского района градообразующая компания ОАО «Приморский ГОК» уже заканчивает геологоразведку месторождения Скрытого.
В Хорольском районе, где в поселке Ярославском находится печально известный горно-обогатительный комбинат, главой региона предложены возможные сценарии разрешения ситуации до момента возобновления работы ГОКа. Первый - это запуск цинкового производства. Второй вариант - введение новой технологии переработки руды. Людей будут трудоустраивать, без работы они не останутся.
Одним из ключевых решений, которые должны помочь успешному развитию горнорудной отрасли, стало создание Союза горнопромышленников Приморья. В Дальнегорске, где работают два крупнейших отраслевых предприятия - «Бор» и «Дальполиметалл», - Владимир Миклушевский представил председателя ассоциации - Алексея Авершина.
«Задача организации - защита интересов приморских предприятий на краевом и федеральном уровне. Совместно с региональными властями и промышленниками мы должны разработать программу развития отрасли на 10 лет вперед, - рассказывает Алексей Авершин. - В перспективе в Приморье появится металлический передел, который позволит выпускать не концентрат, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это очень важно, потому что сейчас горно-металлургические предприятия края разрознены и выживают в одиночку, несмотря на то что Приморье богато месторождениями цинка, вольфрама, серебра и свинца. Есть даже запасы сапфиров, которые, по мнению экспертов, у нас находятся в промышленных объемах».
Евгений СИДОРОВ. Какие проблемы вам уже удалось решить в курируемых вами муниципальных образованиях?
Александр КОСТЕНКО, первый вице-губернатор Приморского края:
- Есть «горячие» вопросы, которые решаются уже сегодня. Допустим, в Шкотово подняло поселение вопрос по возврату денег на ремонт дорог, и этот вопрос уже решен.
Помимо курируемых мною территорий, мы решаем и проблемы других районов. Так, например, долгое время в межсезонье в городе Арсеньеве не было горячей воды. Эту проблему озвучили жители во время визита Владимира Миклушевского. Были проведены необходимые ремонтные работы, и уже первого сентября треть города подключена к горячему водоснабжению. По мере выполнения работ к 1 октября весь город будет обеспечен горячей водой.
Василий УСОЛЬЦЕВ, первый вице-губернатор Приморского края:
- У меня есть целый список поручений от главы региона и от жителей. Какие-то из них мы можем решить достаточно оперативно. Какие-то поручения требуют комплексного подхода. Например, вопрос обеспечения населения дровами - сложный. Но мы уже приступили к работе - создали рабочую группу, которая определила ряд приоритетов в работе с главами поселений и арендаторами лесных территорий. Это содействие по доставке дров в населенные пункты, упрощение подачи заявлений на заготовку дров и другие моменты.
Александр ЛОСЬ, вице-губернатор Приморского края:
- Возникали вопросы по восстановлению остекления в школе в Бараново-Оренбургском, решил вопрос. По организации пожарной безопасности села Жариково с Восточным военным округом решен вопрос. И здесь пожарная бригада близлежащей воинской части будет обеспечивать пожарную охрану села. Также решили вопрос по дорогам от Бараново-Оренбургского до основной магистрали, которая Владивосток связывает с поселком Пограничным.
Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, вице-губернатор Приморского края:
- Хочу отметить поселение Дальнекут Красноармейского района. Во время рабочего визита Владимира Миклушевского решался вопрос по плохому электроснабжению. Мы подключились к решению этой проблемы, решили ряд организационных вопросов, и за два дня все нормализовалось.
Также работники культуры Яковлевского района обращались к нам с просьбой о покупке баяна для творческих фольклорных коллективов. И в канун пятидесятилетия детской школы искусств мы приготовили им такой подарок.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.