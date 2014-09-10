Дальневосточная рыбная биржа заявила о себе на конгрессе рыбаков во Владивостоке

- Сегодня все приспособились как-то жить. Биржа обезличивает многие процедуры, которые сегодня укоренились в обществе. Это серые схемы, схемы, которые легализуют наличные средства, и т. д. Весь мир живет по определенным законам, а мы придумали свои и говорим, что это рыночные отношения. Отношения эти больше купеческие, чем рыночные. Кто имеет продукцию, тот и хозяин. Поэтому потребуется политическая воля, чтобы биржевая торговля биоресурсами в России стала действующим механизмом. В этом смысле хорошо, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков побывал здесь, проявил заинтересованность и участие в работе биржи. Он подробно интересовался деталями. Многие слышали его положительную оценку, что должно послужить сигналом для рынка.