Дальневосточники лучше всех россиян платят по автокредитам

Этот факт эксперты объясняют «автомобильной» спецификой территории, высоким уровнем доходов и дисциплинированностью населения региона
Хуже всего по автокредитам платят жители Центральной и Южной России - здесь в отдельных регионах объем просроченной задолженности, приходящейся на одного заемщика, превышает 1 млн рублей. Лидер - Тульская область с показателем в 1,4 млн рублей. Зато самая хорошая платежная дисциплина на Дальнем Востоке, где средний размер просрочки колеблется на уровне нескольких сотен тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Национальной службы взыскания (НСВ), пишут «Известия».
В число регионов, где отмечен наибольший объем просрочки по автокредитам в расчете на одного заемщика, входит целый ряд областей Центрального федерального округа - это Тульская (1,4 млн рублей), Ярославская (1,2 млн рублей), Тверская (980 тыс. рублей) и Владимирская области (977 тыс. рублей). Также в десятку вошли расположенные на юге страны Республика Адыгея (1,3 млн рублей) и Краснодарский край (1,2 млн рублей).
Напротив, лучше всего по автокредитам платят жители Дальнего Востока: наименьший размер просроченной задолженности, приходящейся на одного заемщика, наблюдается в Якутии (357 тыс. рублей), Камчатском крае (191 тыс. рублей), Сахалинской области (283 тыс. рублей).
В целом же по России по итогам первого полугодия 2014 года объем рынка автокредитования достиг 1,4 трлн рублей, его рост с начала года составил 13%. Также на 13% вырос за этот период объем просроченной задолженности - до 47,6 млрд рублей.
Начальник отдела розничных кредитов ЗАО «Тройка-Д Банк» Дмитрий МУРИН, комментируя полученные цифры, отметил, что одна из причин лучшей платежной дисциплины жителей Дальнего Востока - это уровень доходов, который значительно превышает средний по стране.
Так, по данным Росстата, в мае 2014 года средний доход в расчете на душу населения в Сахалинской области составил 40,8 тыс. рублей, в Якутии - 31,8 тыс. рублей, в Камчатском крае - 32,8 тыс. рублей. В среднем же по стране данный показатель за тот же период едва превысил 26 тыс. рублей.
Кроме того, согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», в указанных регионах достаточно велика доля населения с заработной платой более 75 тыс. рублей в месяц - доля трудоспособного населения с таким уровнем зарплат в этих регионах составляет от 12,4% до 16%. Для сравнения: в Адыгее, где уровень просроченной задолженности по автокредитам является одним из самых высоких, доля населения с заработной платой свыше 75 тыс. рублей составляет всего 0,9%.
- Эти факторы позитивно влияют на платежеспособность дальневосточных заемщиков, - говорит Мурин. - К тому же немаловажным является и то, что банки, работающие на Дальнем Востоке, достаточно активно предлагают кредитование подержанных автомобилей, в том числе ввозимых из Японии, которые традиционно пользуются популярностью местных жителей.
Старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Сергей АЛИН соглашается, что Дальний Восток является уникальным случаем: в регионе сосредоточено более 80% праворульных машин, привезенных из-за границы. Тот факт, что данный округ граничит с Японией, говорит эксперт, дает возможность местным жителям приобрести автомобиль отличного качества по приемлемой цене, тогда как в других регионах аналогичный товар предлагают с приличной наценкой.
По словам руководителя отдела кредитования и страхования компании «Формула 91» Анастасии КУШНАРЕВОЙ, сказывается также разница в культурных особенностях. Так, жители дальневосточных регионов отличаются большей дисциплинированностью: когда здесь человек принимает решение брать кредит, он серьезнее подходит к оценке своих возможностей по его погашению. Говоря о Центральной России, Кушнарева указала на наличие здесь большого числа банковских отделений, брокеров, а также разнообразных кредитных программ с либеральными условиями получения денег.
- Это открывает дополнительные возможности для мошенничества и манипулирования кредитными продуктами. Для получения кредита в той же Якутии необходимо приложить намного более серьезные усилия, - говорит эксперт.
В южных регионах страны, отмечает глава отдела обслуживания ВИП-клиентов Dukascopy Bank SA Владислав ЕРМАКОВ, распространены торговля и туризм, но этот бизнес в частном секторе предполагает широкое использование транспортных средств для логистики товаров из оптовых баз в розничные точки - поэтому здесь так популярны автокредиты.
- Но из-за относительно низких доходов населения, особенно в условиях не самой лучшей макроэкономической конъюнктуры, платежеспособность заемщиков оказалась под давлением. Результат - просрочка по автокредитам, - говорит Ермаков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.