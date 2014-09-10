Дальневосточники лучше всех россиян платят по автокредитам

По словам руководителя отдела кредитования и страхования компании «Формула 91» Анастасии КУШНАРЕВОЙ, сказывается также разница в культурных особенностях. Так, жители дальневосточных регионов отличаются большей дисциплинированностью: когда здесь человек принимает решение брать кредит, он серьезнее подходит к оценке своих возможностей по его погашению. Говоря о Центральной России, Кушнарева указала на наличие здесь большого числа банковских отделений, брокеров, а также разнообразных кредитных программ с либеральными условиями получения денег.