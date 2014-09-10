"Ростелеком" презентовался на "Дальинфокоме"

"Основная цель первого дня (работы "Дальинфокома") – обозначить основные тренды на рынке телекоммуникаций. Особое внимание "Ростелеком" уделил тем проектам, которые оказываются в режиме государственно-частного партнерства, - сказал заместитель директора департамента регионального развития ОАО "Ростелеком" Александр ТАЮРСКИЙ. - На сегодняшний день мы предлагаем реализацию практически всех проектов, связанных с инфраструктурой за счет привлечения бизнеса и муниципальных органов власти. Это темы, связанные с транспортом, безопасностью в городе. Мы готовы участвовать во всех инфраструктурных проектах, в которых есть телекоммуникационная составляющая".