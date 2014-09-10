"Сбербанк Онлайн" выбрали 572 тысячи жителей Дальнего Востока

«Стремительный темп жизни предъявляет все более высокие требования к мобильности и скорости принятия финансовых решений, поэтому Сбербанк предлагает сервис, который экономит не просто время, но и деньги клиентов, – комментирует Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Теперь вы можете управлять своими финансами круглосуточно и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Чтобы оплатить услуги ЖКХ, открыть вклад, перевести деньги на карту, больше не нужно идти в отделение банка или искать ближайший банкомат. Мы предлагаем настоящий «банк в кармане» – он всегда рядом, а его функциональность постоянно растет, ведь все больше традиционных банковских сервисов становятся доступными в режиме онлайн».