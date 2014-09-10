В Европе начали появляться рестораны, где не обслуживают русских

После критики как со стороны местных жителей, так и руководства города, Херманович уточнил свои «протестные требования». По его словам, официанты отказывает в обслуживании только тем россиянам, которые поддерживают президента ПУТИНА. Однако каким образом ресторанная обслуга это будет выяснять, осталось за кадром.