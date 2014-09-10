В Европе начали появляться рестораны, где не обслуживают русских

Оголтелая антироссийская пропаганда в Евросоюзе уже переходит все границы
В польском городе Сопот (120 км от границы с Калининградской областью) появился первый ресторан, где официанты отказывают в обслуживании русским. Как сообщают местные СМИ, на дверях заведения Piaskownica ("Песочница") висит объявление, написанное от руки «Rosjan nie obsługujemy» («Руссиян не обслуживаем»).
Владелец ресторана Ян ХЕРМАНОВИЧ заявил журналистам, что таким образом протестует против «ввода российских войск на территорию независимой Украины».
После критики как со стороны местных жителей, так и руководства города, Херманович уточнил свои «протестные требования». По его словам, официанты отказывает в обслуживании только тем россиянам, которые поддерживают президента ПУТИНА. Однако каким образом ресторанная обслуга это будет выяснять, осталось за кадром.
ZRPRESS.RU, Владивосток.