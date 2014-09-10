В Приморье крайздрав намерен добиваться "доделки" новых ФАПов через суд

Однако членов комитета больше интересовал вопрос о том, ведет ли Крайздрав претензионную работу с подрядчиками строительства, к которым имеются многочисленные нарекания. При этом, по словам Махини, одна из подрядных организаций, ООО «Каньон», уже отказалась проводить гарантийные работы. Как уточнил глава Крайздрава, лишь около 30 ФАПов не имеют претензий, однако не исключил, что нарекания по качеству выполненных работ могут появиться и на этих объектах.