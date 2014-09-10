В Приморье выберут "Любимого педагога"

«События, подобные нашему конкурсу, обязательно должны становиться традиционными, ежегодными, - говорит Ольга РОМАНОВА, главный редактор портала «Владмама». - Для нас, родителей, важно не только иметь возможность выразить публичную признательность и отдать должное всем заслужившим это внимание педагогам. Цель второго конкурса прежняя: изменить отношение общества к профессии педагога. Воспитатель, учитель, педагог, наставник, мастер - несмотря на различия в специальностях, всех этих людей объединяет одно: давая знания нашим детям, они формируют будущее нашей страны. Именно поэтому в этой профессии не должно быть случайных людей. А тех, кто живет в соответствии со своим призванием и, будучи при этом счастливым человеком, передает знания, умения и любовь детям, обязательно должно быть больше».