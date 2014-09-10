В Приморье выберут "Любимого педагога"

Как и в прошлом году, вместе с началом нового учебного года 1 сентября в Приморье стартовал народный конкурс «Любимый педагог», выдвинуть кандидатуру для участия в котором может каждый желающий.
Для этого достаточно посетить сайт любимыйпедагог.рф. Идея проведения конкурса «Любимый педагог» и вручения дипломов народной благодарности учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и тренерам принадлежит редакции портала «Владмама». Поддержку конкурсу оказывает департамент образования и науки Приморского края.
«События, подобные нашему конкурсу, обязательно должны становиться традиционными, ежегодными, - говорит Ольга РОМАНОВА, главный редактор портала «Владмама». - Для нас, родителей, важно не только иметь возможность выразить публичную признательность и отдать должное всем заслужившим это внимание педагогам. Цель второго конкурса прежняя: изменить отношение общества к профессии педагога. Воспитатель, учитель, педагог, наставник, мастер - несмотря на различия в специальностях, всех этих людей объединяет одно: давая знания нашим детям, они формируют будущее нашей страны. Именно поэтому в этой профессии не должно быть случайных людей. А тех, кто живет в соответствии со своим призванием и, будучи при этом счастливым человеком, передает знания, умения и любовь детям, обязательно должно быть больше».
Второй год подряд идею проведения конкурса «Любимый педагог» разделяют представители бизнес-сообщества и поддерживают журналисты - партнерами народного конкурса стали компании «Акцент», «Ратимир», сеть гипермаркетов «Самбери», Издательская компания «Золотой Рог», Общественное телевидение Приморья и «Приморская газета».
«Я действительно искренне надеюсь и верю, что аудитория этого проекта, специального сайта «Любимый педагог» выберет в качестве лидера очень достойного профессионала. Во всяком случае, прошлогодний опыт проведения конкурса нас в этом убедил», - говорит Елена ГРИГОРЬЕВА, и.о. руководителя департамента образования и науки Приморского края.
«Замечательно, что во Владивостоке организована такая акция. Труд учителя - это ежедневное движение навстречу, способность щедро делиться знаниями, опытом и дарить детям частичку своей души. Здорово, что организаторы этой акции - активисты из числа родителей. Ведь именно родителям хорошо известно, насколько важно, чтобы учитель был настоящим духовным наставником, близким другом», - говорит Лев ВОЛКОВ, директор розничного направления компании «Невада» (сеть гипермаркетов «Самбери»).
«Учитель - это не просто человек, который находится рядом, когда мы читаем учебники и пишем в тетрадках. Это, прежде всего, специалист, готовый поделиться с нами всеми теми знаниями и умениями, которыми обладает сам. Компания «Ратимир», понимая всю важность и значимость роли учителя в жизни каждого человека, всецело поддерживает этот конкурс и желает ученикам и их родителям быть активными и инициативными в представлении и голосовании за своих любимых Учителей», - комментирует свое решение поддержать конкурс Елена ЖАДАНОВА, коммерческий директор ООО «Ратимир».
По мнению Александра МАЛЬЦЕВА, главного редактора Общественного телевидения Приморья, народный конкурс «Любимый педагог» - самый честный. Потому, что за учителей отдают свои голоса дети и их родители - самые беспристрастные и неподкупные члены всенародного жюри.
«По традиции 1 сентября проводила внука в третий класс. Увидела рядом с ним его первую учительницу и искренне обрадовалась: еще год могу быть спокойна за Влада, - рассказывает Елена БАРКОВА, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог». - Она и есть тот самый Учитель, который в одном лице стал психологом, воспитателем и преподавателем, зарождающим интерес к знаниям, а значит и к учебе.
Вот почему я с радостью приветствую конкурс «Родительская премия «Любимый педагог». Мы так много хотим от педагогов, а еще больше они хотят от нас - Уважения и Признания их труда».
«Уверен, в жизни каждого человека встречаются педагоги, которые не просто ведут уроки, а делятся знаниями и опытом, учат жизни. Школа всегда была местом, где не задерживались случайные люди - здесь тяжело работать, если ты искренне не любишь детей и не веришь в то, что способен научить их чему-то важному», - считает Александр ОХРИМЕНКО, директор и главный редактор КГАУ «Приморская газета».
Однако настоящей жизнью этот проект смогут наполнить только его участники: взрослые и дети, получившие когда-то мудрые и правильные уроки. Уроки жизни, уроки знаний, уроки человеческих отношений и уроки победы над самим собой!
«Любимый педагог» будет проходить в два этапа. На первом - он называется «Народная благодарность» - родительское и ученическое сообщества определят список педагогов, номинированных на премию. Для того, чтобы любимые наставники стали известными и узнаваемыми, родителям и ученикам предлагается внести их имена и фамилии в заявку на сайте любимыйпедагог.рф.
Второй этап - «Персональная премия», это конкурс личностей из числа номинантов первого этапа. Он также оценивается методом народного голосования на сайте проекта любимыйпедагог.рф на основе представления кандидатов учениками или родителями и личного обращения кандидатов.
Выдвижение кандидатов на сайте проекта - по 5 октября включительно. Голосование по 1 этапу - с 6-го по 12-е октября. Старт второго этапа «Родительской премии» - с 13 октября по 8 ноября, а голосование - с 9-го по 17-е ноября. Торжественная церемония награждения состоится 20 ноября 2013 года, во Всемирный день ребенка.
Выдвигайте своих кандидатов, выражайте им свою признательность, голосуйте за их кандидатуры и поддержите их во втором этапе конкурса на сайте любимыйпедагог.рф.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.