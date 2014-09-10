Во Владивостоке открылся перинатальный центр

Осмотрев комплекс, губернатор сказал, что за два с половиной года во Владивостоке построен один из самых современных в стране перинатальных центров на две тысячи родов в год, с обслуживающим персоналом 1280 человек: «Думаю, что он будет приносить радость и мамам, и папам, которые тоже здесь могут вместе с женами участвовать в родах. Мы надеемся, что этот центр и вся система, которую мы создаем в крае, повысит рождаемость, чтобы демография стала положительной».