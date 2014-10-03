Курсы гражданской обороны стали приглашать приморцев в гости

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Владивостока приглашает жителей и гостей города, а также представителей средств массовой информации на День открытых дверей.
Это мероприятие состоится в понедельник, 6 октября в 11 часов утра в помещении Курсов гражданской обороны Владивостока по адресу: ул.Военное Шоссе, 9.
Оно приурочено к 82-й годовщине со дня образования Гражданской обороны нашей страны. В ходе Дня открытых дверей можно будет получить информацию о работе управления ГО и ЧС, провести консультации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и организации данных работ, оборудованию зданий и помещений в соответствии с требованиями законодательства.
Справки о Дне открытых дверей можно получить по телефону: 224-55-92.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.