Курсы гражданской обороны стали приглашать приморцев в гости

Оно приурочено к 82-й годовщине со дня образования Гражданской обороны нашей страны. В ходе Дня открытых дверей можно будет получить информацию о работе управления ГО и ЧС, провести консультации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и организации данных работ, оборудованию зданий и помещений в соответствии с требованиями законодательства.