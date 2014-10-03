За обоснование необходимости ВКАДа заплатят 33 миллиона рублей

"Кольцевые автодороги обычно финансируются за счет средств местных бюджетов. В местном бюджете, как я понимаю, средств просто нет. Состояние бюджета РФ достаточно напряженное. Лишних денег в нем нет. Если мы придем с просьбой дать нам 55 млрд рублей на строительство кольцевой автодороги, то надежды на успех не очень большие", - сказал Юрий Трутнев.