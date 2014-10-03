За обоснование необходимости ВКАДа заплатят 33 миллиона рублей

Проект строительства ВКАД оценивается в 55 млрд рублей.
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока объявило конкурс на обоснование необходимости реализации проекта строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).
Исполнителю необходимо подготовить в срок до 1 января 2015 года научно-исследовательской работу по теме "Обоснование необходимости реализации проекта по строительству и эксплуатации автомобильной дороги о. Русский - мыс Токаревского - мыс Кунгасный - ул. Русская - ул. Маковского (автомобильная дорога вдоль Амурского залива) и оценке его влияния на социально-экономическое развитие Владивостокского городского округа и Приморского края".
За выполненную работу мэрия готова заплатить до 33,117 млн рублей.
Ранее зампред российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ сообщил, что в проект ВКАД необходимо привлекать частных инвесторов.
"Кольцевые автодороги обычно финансируются за счет средств местных бюджетов. В местном бюджете, как я понимаю, средств просто нет. Состояние бюджета РФ достаточно напряженное. Лишних денег в нем нет. Если мы придем с просьбой дать нам 55 млрд рублей на строительство кольцевой автодороги, то надежды на успех не очень большие", - сказал Юрий Трутнев.
ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.