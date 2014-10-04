Путин назвал три главных профессии России

Президент России Владимир Путин назвал три самых главных профессии в российским обществе. По его мнению, это учителя, врачи и военные. Такое мнение российский лидер высказал в ходе встречи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России-2014», передает Zrpress.Ru со ссылкой на «Интерфакс».
«Нет ничего важнее учителя, врача в нормальном любом обществе. Но, конечно, и без военных тоже не обойтись, но это все в одном ряду», - сказал Путин.
Во время беседы с финалистами конкурса президент заявил о важности профессионального роста российских учителей. По его словам, если раньше учитель был практически единственным источником информации, то теперь их существует достаточно много.
«И оставаться на уровне конкурентоспособности с этими источниками очень сложно. Нужно проявлять и усердие, и творческие навыки, и талант, без этого быть интересным сегодняшнему ученику практически невозможно», - заявил Путин.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.