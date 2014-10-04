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Путин назвал три главных профессии России

4 октября 2014, 13:25
Таковыми оказались учителя, врачи… А вот с третьей "самой главной" профессией вышла маленькая сенсация
Сюжет
В России

Президент России Владимир Путин назвал три самых главных профессии в российским обществе. По его мнению, это учителя, врачи и военные. Такое мнение российский лидер высказал в ходе встречи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года России-2014», передает Zrpress.Ru со ссылкой на «Интерфакс».

«Нет ничего важнее учителя, врача в нормальном любом обществе. Но, конечно, и без военных тоже не обойтись, но это все в одном ряду», - сказал Путин.

Во время беседы с финалистами конкурса президент заявил о важности профессионального роста российских учителей. По его словам, если раньше учитель был практически единственным источником информации, то теперь их существует достаточно много.

«И оставаться на уровне конкурентоспособности с этими источниками очень сложно. Нужно проявлять и усердие, и творческие навыки, и талант, без этого быть интересным сегодняшнему ученику практически невозможно», - заявил Путин.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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